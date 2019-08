La demanda per tractar l'addicció a la cocaïna augmenta a Catalunya

La demanda de tractament per addicció a la cocaïna ha augmentat a Catalunya durant els últims tres anys, amb gairebé un 24% del total de pacients.









Prop de 14.000 persones van iniciar tractament per addicció a les drogues en 2018, amb una major incidència en els homes - tres de cada quatre casos-, segons l'últim informe publicat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya.





Així ho han explicat el sotsdirector general de Drogodependències, Joan Colom, i el secretari de Salut Pública de la Conselleria de Salut, Joan Guix, en roda de premsa.





L'ALCOHOL, LA QUE MÉS ENGANXA





Per tipus de droga, la que més addicció cregui, que des de fa dues dècades és la responsable de la majoria de les peticions, és l'alcohol, amb un 42,2% 5.879 casos-; la segona la cocaïna, amb un 23,9% 3.338 casos-; el cànnabis amb un 13,8% 1.924 casos-; l'heroïna que s'estabilitza amb un 11,9% 1.607 casos-, i el tabac amb un 3,7% -521 casos-.





En referent al tabac, encara que el seu consum és molt elevat i provoca, al costat del alcohol, el major indicie de mortalitat, només els casos més greus arriben als serveis especialitzats -521 casos en 2018-, ja que en "múltiples ocasions el pacient és qui ho deixa de manera voluntària ".





ESTABILITAT EN EL CONSUM D'HEROÏNA





Colom ha apuntat com a positiu l'estabilitat en el consum d'heroïna al territori, gràcies al tancament d'alguns narcopisos de Barcelona, sobretot a la zona del Raval durant l'octubre passat, i a la incidència de les sales de consum supervisat que atorga el departament .





En relació a l'edat mitjana de sol·licitud dels pacients a un tractament varia segons la droga: el cànnabis és la droga amb una franja d'edat més jove, on un 45% dels usuaris tenen menys de 25 anys; mentre que el tabac i l'alcohol es troben en edats més madures --entre els 45 i 55 anys--.





El nombre d'urgències hospitalàries per causa del consum o abús de substàncies que van ser atesos durant 2018 va ser de 17.477, de les quals el 57% va ser per consum d'alcohol.





SERVEIS DE REDUCCIÓ DE DANYS





Com a mesures de prevenció dels Serveis de Reducció de Danys (SRD) va atendre 6.878 usuaris durant 2018 per atendre les persones que "no volien o no podien" iniciar un tractament per la seva addicció, i les sales de consum van rebre a 3.675 pacients.





En total es van realitzar 146.916 consums supervisats, de manera higiènica i segura per prevenir infeccions greus com la infecció per VIH i les hepatitis, així com morts per sobredosi: "De les 214 sobredosi que vam tenir constància cap va provocar la mort".





Colom ha ressaltat a "Catalunya com a la pionera en serveis de reducció de danys", on hi ha repartits 31 centres per tal d'atendre els usuaris i que tinguin accés a una dutxa, bona higiene, cures bàsiques, vacunes, aliments, un punt de trobada i un lloc on formar-se.