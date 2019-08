El Manchester United investigarà els insults racistes a Pogba i intentarà indentificar als individus

El Manchester United ha anunciat que emprendrà una investigació per conèixer la identitat dels usuaris que van realitzar insults racistes en xarxes socials a Paul Pogba, després que estre fallés un penal en el partit davant el Wolverhampton, assegurant que el club iniciarà "el tipus de acció més fort "contra aquests individus.













"Treballarem en identificar als pocs embolicats en aquests incidents i prendrem el tipus d'acció més forta disponible per a nosaltres. També animem a les companyies de xarxes socials a actuar en aquests casos", va expressar el Manchester United en un comunicat.



El club anglès va reafirmar la seva "tolerància zero" amb qualsevol forma de "racisme o discriminació". "Els individus que van expressar aquestes opinions no representen els valors del nostre gran club. És encoratjador veure a la majoria dels nostres aficionats condemnar els insults en xarxes socials", ha afegit.





A més, companys de Pogba com el defensa Harry Maguire o l'atacant Marcus Rashford van condemnar també els insults en els seus perfils oficials de 'Twitter'. El defensa va qualificar els insults com "fastigosos", i va instar a les pròpies xarxes a "fer alguna cosa" en aquests casos, demandant l'obligatorietat d'un document oficial per a verificar cada compte. Per la seva banda, Rashford va sostenir que el Manchester és "una gran família", i atacar així a Pogba és atacar-los "a tots".









El Manchester United va acabar empatant a un gol seu segon compromís de la Lliga de la temporada davant els 'Wolves'. El migcampista francès va disposar d'una oportunitat d'avançar als seus en la segona part des dels 11 metres, però Rui Patricio va aturar el seu llançament.