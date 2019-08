Més a prop de la guerra comercial... o no, però sense marxa enrere

Des de començaments de maig, hem assistit a continus desencontres en les relacions econòmiques dels EUA i la Xina, les purament comercials o les d'accés d'empreses als seus respectius mercats domèstics, especialment en sectors considerats estratègics, com el tecnològic. Tots ells són camps en els quals EUA i la Xina dirimeixen una batalla cada vegada més cruenta pel lideratge econòmic mundial. Estats Units va tornar a pujar els seus aranzels a 200.000 milions de dòlars en importacions de béns procedents de la Xina, una mica més d'un terç del total, elevant la tarifa del 10% al 25%, i amenaça amb fer-ho a la resta d'importacions xineses. Xina per part seva eleva la veu i estableix, a més del seu dret a represàlies, les condicions que no està disposada a acceptar per seguir negociant. EUA limita llavors la capacitat de contractar amb algunes empreses de capital xinès per preocupacions de seguretat nacional i la Xina escruta les activitats d'empreses nord-americanes a la Xina. Una cadena d'acció-reacció que podria aturar-se en una trobada entre els presidents dels dos països en el marc de la propera reunió del G-20 al Japó, a finals de mes. O no.









Segueix llegint a The Economy Journal i consulta aquí la versió en anglès