Mossos demanen més prevenció i més policia per pal·liar la inseguretat a Barcelona

Diversos sindicats de Mossos d'Esquadra han considerat que la manca de prevenció i patrullatge d'agents per la manca d'efectius és una de les principals causes de la inseguretat a Barcelona i la resta de Catalunya.









El portaveu d'USPAC Francesc Vidal ha assegurat que la policia catalana es va caracteritzar en els seus inicis per la prevenció i el "patrullatge preventiu".





I ha considerat que s'està deixant de fer aquesta funció per una suma de factors: la manca d'efectius, que ha qualificat de gravíssima; el destí d'agents a dispositiu com el Toga -de vigilància de seus judicials-, i la "mala gestió del Departament d'Interior" amb set anys sense promocions de nous mossos -fins aquest 2019, amb la graduació i incorporació de 466 efectius-.









També ha apuntat al "degoteig" de mossos que es traslladen a policies locals, i ha assegurat que en l'actualitat les patrulles de la policia catalana només tenen capacitat per acudir als incidents en què són requerits, però no són suficients per a tasques de prevenció.





Ha recordat que USPAC ha demanat l'anul·lació del servei Toga -activat el 6 de febrer davant diverses accions dels CDR- perquè "cada dia està traient del carrer a prop de 300 efectius a tot Catalunya", i ha considerat que la xifra de agents necessaris s'hauria de calcular en base als 7,6 milions d'habitants en aquesta comunitat, de manera que se situaria entre 19.000 i 20.000 -actualment hi ha uns 16.450 efectius operatius-.





El secretari general de Sap-Fepol, Pere Garcia, ha recordat que la seva organització sindical porta tres anys alertant de la manca d'efectius -que xifra en uns 2.000 agents- i ha lamentat la "inacció" del Govern.





Ha assegurat que falta "presència al carrer" dels Mossos, i també ha lamentat que no es pot fer prevenció, sinó que les patrulles es limiten a actuar de manera reactiva -acudint a incidents pels que són requerits-.





També ha assenyalat que Sap-Fepol sospita que en les comissaries no hi ha la "cobertura mínima", és a dir, el mínim de patrulles que s'hauria de garantir en cada àrea bàsica policial, i ha demanat que la Conselleria d'Economia destini una partida pressupostària a hores extres per ampliar la capacitat del servei.





Ha afegit que els agents han de "vigilar parets" pel servei Toga i ha considerat que la Conselleria d'Interior hauria de demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que s'aixequi l'obligació de tenir patrulles fixes a les seus judicials, per passar a una vigilància intensa però dinàmica que permeti als mossos acudir a incidents propers.





El secretari general de l'SPC, David José, ha apuntat que "s'ha incrementat la sensació d'inseguretat perquè s'ha incrementat la inseguretat" després d'anys de falta d'inversió en recursos humans i materials.





Ha considerat que la situació actual és conseqüència de "molts anys d'invertir molt poc en seguretat i mala gestió" sumat als problemes de delinqüència a Barcelona, amb alguns fenòmens recents.





Però també ha insistit que la prevenció només es pot fer "quan es tenen recursos" i ha apostat per una bossa d'hores extres, tot i que ha lamentat que tinguin un preu inferior al de les hores ordinàries.





A més, ha assegurat que la protecció de seus judicials absorbeix "gran quantitat d'agents de seguretat ciutadana que haurien d'estar patrullant", i ha explicat que en el dia a dia els agents només poden limitar-se a reaccionar davant els incidents que ocorren.