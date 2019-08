El FC Barcelona multarà Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé i el seu comportament poc professional segueixen sent notícia setmana rere setmana a la capital catalana. L'extrem francès es va lesionar en l'últim partit contra l'Athletic de Bilbao, la seva sisena lesió en dos anys, que el tindrà de baixa durant les properes cinc setmanes.









El Barça va informar que el gal té un trencament al bíceps femoral de la cama esquerra però, tal com va avançar a SER, el futbolista ja va notar molèsties als isquiotibials després del partit inaugural de lliga a San Mamés.





Dembélé no va alertar els metges de l'entitat blaugrana. Tal com indica la rutina, el jugador estava citat la propera matí després de la reunió a la Ciutat Esportiva per realitzar-se les proves mèdiques pertinents, una cita a la qual Ousmane mai va acudir i va marxar a França sense permís del club.





Aquest comportament, gens exemplar per a un professional i reincident en el seu cas, li costarà una multa al jugador, tal com assenyala el medi esmentat anteriorment, ja que el Barça ha decidit penalitzar econòmicament Dembélé.





SISENA LESIÓ EN DOS ANYS





Dembélé té un problema seriós amb les lesions. Ja en la seva arribada al Barcelona, el 2017, va patir un trencament al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra, on va haver de passar per quiròfan, i va estar una mica més de quatre mesos de baixa.





L'estil de vida del jugador no és el correcte, per això, és possible que es lesioni tant o, si més no, aquesta és la conclusió que es treu des del club, que ja li ha donat tocs d'atenció en més d'una ocasió per la seva actitud poc professional.