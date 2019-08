Calvo no descarta sancionar l'Open Arms

La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, ha recordat aquest dimecres que el vaixell de l'organització Proactiva Open Arms no té llicència per realitzar rescats a la Mediterrània i ha apel·lat al compliment de la llei després de ser preguntada sobre possibles sancions a l'ONG.









"El nostre país és un estat de dret i les institucions, poders públics i ciutadans estem sotmesos tots a les lleis, ningú està fora de perill d'això, inclòs un vaixell", ha explicat Carmen Calvo en una entrevista a la Ser.





Ha recordat que el mateix fundador de l'ONG, Oscar Camps, ha reconegut "quines són les condicions del vaixell" i quina activitat pot realitzar.





"Té una autorització per a ajuda humanitària i aquestes són les condicions en què pot sortir i pot operar; hi va recordar el ministre i al nostre país tots sabem el que es pot fer i el que no", ha reiterat Calvo.





La vicepresidenta ha celebrat el desembarcament dels migrants que romanien encara al vaixell de bandera espanyola i ha ressaltat l'esforç del Govern espanyol per trobar una solució a la crisi humanitària.





"Hem actuat amb la coherència de la seguretat i respecte als drets humans, però ens alegra que la solució d'aquestes persones s'hagi resolt", ha indicat Calvo.





Així mateix, ha insistit que durant la durada de la crisi l'executiu de Pedro Sánchez va mantenir "infinitat" de contactes amb les autoritats italianes per "veure si elles adoptaven alguna decisió". La vicepresidenta ha precisat que aquests contactes es van mantenir amb els ministres de Transports i Exteriors, sense haver arribat a parlar amb el d'Interior, Matteo Salvini.





"Salvini deixava cada dia clar què opina dels migrants i dels ports", ha afegit Calvo.





Sobre el Ocean Viking, el vaixell de Metges sense Fronteres que es troba també a la Mediterrània sense poder atracar en un port segur amb més de 300 migrants a bord, Calvo ha insistit en la necessitat d'una resposta coordinada d'Europa.





"Espanya és el país que més i millor fa la seva tasca, ho fem amb criteris de seguretat i resposta humanitària i pretenem que Europa millori i avanci perquè no pot correspondre a un sol país sempre la resposta".





PP I CS DEMANEN LA COMPAREIXENÇA DE SÁNCHEZ





Els grups parlamentaris de PP i Ciutadans han registrat en el Congrés un escrit sol·licitant la convocatòria d'un Ple extraordinari en el qual volen que comparegui el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, perquè expliqui els seus "canvis d'opinió" entorn de la crisi del vaixell de Open Arms, uns girs que vénen titllant de "bandades".





Segons l'escrit registrat en el Congrés, els dos grups s'han dirigit a la presidenta de la Cambra Baixa, Meritxell Batet, per a demanar la convocatòria de la Diputació Permanent, que és el màxim òrgan del Congrés en període no ordinari de sessions, perquè al seu torn acordi la celebració d'un Ple extraordinari.





En aquest ple, PP i Ciutadans volen que Sánchez expliqui "els canvis en la posició del Govern respecte a la crisi migratòria al Mediterrani, la seva inacció davant l'actuació de màfies que trafiquen amb persones en aquesta zona i quins contactes ha tingut amb altres governs de la UE en les últimes setmanes sobre aquesta qüestió".





Els populars i els taronges han registrat aquesta iniciativa després que el vaixell Open Arms hagi atracat finalment en el port de Lampedusa (Itàlia) amb més de 80 migrants a bord per ordre de la Fiscalia d'aquest país.