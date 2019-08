Lee Duck-hee, primer jugador sord en guanyar un partit d'ATP

El tennista sud-coreà Lee Duck-hee s'ha convertit en el primer jugador sord a guanyar un partit en un quadre final d'un torneig de l'ATP, després que s'imposés al suís Henri Laaksonen per 7-6 (4) i 6-1 en primera ronda de Winston-Salem (Estats Units).









Duck-hee va afirmar que el seu camí va ser "difícil", però l'ajuda de la seva família el va ajudar a superar els moments difícils. "La gent es reia de la meva discapacitat, em deien que no hauria d'estar jugant. Volia ensenyar-li a tots que podia fer-ho. El meu missatge per a aquells amb una discapacitat auditiva és que no es desanimin. Si t'esforces, pots fer qualsevol cosa", va afirmar el sud-coreà en declaracions recollides per la web del circuit.





Al tennista de 21 anys li va ser diagnosticada la discapacitat auditiva amb tot just dos anys. Durant els partits no es pot escoltar les indicacions dels jutges de línia ni del jutge de cadira, de manera que es comunica amb ells mitjançant senyals i gestos.