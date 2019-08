L'estrena de 'Matrix' en 1999 va ser una fita en el cinema de ciència-ficció. La profunditat temàtica, l'originalitat de l'enfocament i els seus innovadors efectes especials van marcar un abans i un després en el gènere fílmic.





A la primera entrega li van seguir dues seqüeles, a més d'un lucratiu marxandatge i molts videojocs, còmics i llibres ambientats en l'univers d'uns i zeros creat per les germanes Wachowski.









Ara els estudis Warner Bros Pictures han anunciat que produiran una seqüela de 'Matrix' i que recorreran tant als directors com actors originals per materialitzar-la. Tot i que la trilogia dels Wachowski va deixar tancada la trama, sembla que la multinacional està desitjosa de no desaprofitar una de les seves marques més populars a l'hora de fer caixa.





La directora Lana Wachowski dirigirà a Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss --Neo i Trinity, en les pel·lícules-- en una nova aventura de la saga fílmica. La germana de Lana, Lilly, no s'involucrarà en el lliurament ja que està centrada en el seu propi projecte, la sèrie 'Work in Progress'.