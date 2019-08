Sánchez acaba les vacances i visita Gran Canària per l'incendi

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, posa fi aquest dimecres a les seves vacances, per tornar al Palau de la Moncloa el mateix dia i viatjar dijous a Gran Canària per conèixer de primera mà els danys causats per l'incendi, han informat fonts l'Executiu.









Sánchez es va prendre uns dies de descans amb la seva família el passat divendres 9 d'agost, quan va tenir lloc l'últim Consell de Ministres previ al breu aturada estival. El cap de l'Executiu es va instal·lar al Palau de les Marismillas que l'Estat posseeix al Parc Nacional de Doñana a Huelva.





Des d'allà s'ha mantingut puntualment informat dels principals assumptes que afecten el país, entre ells l'evolució a l'minut de l'incendi a Gran Canària.





Amb l'objectiu d'avaluar in situ els danys provocats per aquest foc, el dijous al matí sobrevolarà la zona, ha avançat la ministra de Defensa, Margarita Robles.





Sánchez aprofitarà així mateix per entrevistar-se amb les autoritats i responsables dels serveis implicats en les tasques d'extinció de les flames.





Divendres Sánchez presidirà el Consell de Ministres i el diumenge a la tarda participarà en un sopar amb els caps d'Estat i de Govern que assisteixen a la cimera del G-7 a Biarritz (França), convidat per l'amfitrió de la cita, el president francès , Emmanuel Macron.





La participació de Sánchez a la cimera del G-7 es limita al sopar de diumenge i no s'estén a la resta de reunions que mantindran els membres del G-7. Està per concretar si, aprofitant el seu desplaçament a Biarritz, Sánchez pogués fer un alt al País Basc per entrevistar-se amb responsables del PNB per parlar d'una nova investidura.