Open Arms: "És la missió més difícil que hem viscut fins ara"

L'ONG Proactiva Open Arms ha assegurat aquest dimecres que la missió 65 -nom amb què es refereix a l'última operació de rescat realitzada- ha estat "la missió més difícil" que han viscut fins ara.





"Avui és el dia per agrair a aquest enorme equip humà l'esforç, el lliurament i immensa generositat", ha apuntat l'organització en una publicació a Twitter.





Un dia després del desembarcament a l'illa de Lampedusa (Itàlia), Open Arms ha declarat que és el primer dia en què la justícia italiana "va imposar el sentit comú i la humanitat a aquest disbarat".





Els migrants que estaven a bord del vaixell Open Arms seran reubicats a Espanya, França, Alemanya, Portugal i Luxemburg, segons ha confirmat aquest dimecres la Comissió Europea, que ha insistit que està "preparada" per començar a coordinar aquest procés però no ha volgut detallar quantes persones seran enviades a cada país.





Romania, que també va mostrar la seva disponibilitat a acollir a alguns dels migrants a bord del vaixell de l'ONG espanyola, no rebrà finalment a cap d'ells perquè la reubicació ha quedat coberta amb les places ofertes pels altres cinc estats membres i la seva oferta es reserva llavors per a futurs casos.





Brussel·les, per tant, començarà a coordinar el procés de reubicació dels migrants que han desembarcat a l'illa italiana de Lampedusa tan aviat com sigui possible, per al que estan en contacte amb les autoritats italianes pertinents.





"Els compromisos de reubicació dels cinc països es mantenen i estem preparats per iniciar aquest procés", ha explicat la portaveu de l'executiu comunitari Natasha Bertaud en la roda de premsa diària de la institució.





Brussel·les, però, ha preferit no detallar quants migrants viatjaran a cada país en virtut d'aquests compromisos i ha remès a les autoritats nacionals de cada un dels Estats membres per esgrimint que són ells els que han de facilitar les xifres.





SANCIONS A L'OPEN ARMS





Tampoc ha volgut valorar la possibilitat que l'ONG Proactiva Open Arms pugui ser sancionada i s'ha limitat a assenyalar que la Comissió no fa comentaris sobre organismes judicials espanyols.





En qualsevol cas, Brussel·les ha celebrat que les persones que estaven a bord de l'embarcació hagin pogut desembarcar finalment a Lampedusa i estiguin ara rebent les cures mèdiques necessaris.





També ha apel·lat als Estats membres perquè mostrin "el mateix esperit de solidaritat" per acollir els 365 migrants i refugiats que segueixen encara a bord del Ocean Viking.





ABANDONA LAMPEDUSA





L'Open Arms ha abandonat aquest dimecres el port comercial de Lampedusa en el qual va desembarcar els 83 migrants i refugiats que encara quedaven a bord i es dirigeix cap a un port a Sicília en virtut de l'ordre dictada pel fiscal d'Agrigent.









Tot i que inicialment estava previst que el vaixell de rescat es dirigís al port de Licata, on es troben altres dos vaixells d'ONG capturats per les autoritats italianes, finalment es dirigirà al de Porto Empedocle.





La Fiscalia d'Agrigent (Sicília) va ordenar dimarts el segrest provisional del 'Open Arms' i el desembarcament de les desenes de migrants i refugiats que seguien a bord, hores després que el fiscal Luigi Patronaggio examinés les condicions del vaixell de l'ONG espanyola . Patronaggio va estimar necessària aquesta mesura per les condicions en què es troben els migrants.





El segrest preventiu de l'Open Arms obeeix a la investigació per segrest de persones que havia estat oberta a la base de la denúncia formulada per l'ONG espanyola davant la negativa del ministre de l'Interior, Matteo Salvini, de permetre el desembarcament dels rescatats a Itàlia .





A més, també s'ha obert una altra investigació per omissió i negativa a actes d'ofici contra membres de l'Administració, sense que per ara hi hagi cap responsable identificat, segons explica la premsa italiana.





Francesco Cascio, el metge de Lampedusa que ha examinat als migrants després del desembarcament al costat d'altres tres col·legues, ha indicat aquest dimecres que "estan tots bé". "Han estat cinc dies molt difícils i plens de tensió i amargor", ha reconegut, assegurant que ha estat una de les experiències "més intenses" de la seva vida.