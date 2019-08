Un tribunal bloqueja la vaga anunciada pels pilots de Ryanair a Irlanda

El Tribunal Superior de Dublín ha ordenat aquest dimecres bloquejar la proposta de vaga de 24 hores, per als dies 22 i 23 d'agost, a la qual estaven cridats els pilots de Ryanair a Irlanda, i que comptava amb el suport del 25% del col·lectiu contractat directament per l'aerolínia, gairebé 180 efectius.





Això no ha impedit que els tripulants de cabina a Portugal hagin iniciat aquest dimecres les seves cinc dies de vaga, sense grans afectacions en el servei.









L'ordre respon a la mesura sol·licitada per Ryanair, la companyia aèria de baix cost d'Europa, per la companyia per evitar les aturades, que coincidien a més amb els convocats pel sindicat Balpa, que defensa els interessos dels pilots britànics de l'aerolínia, sobre els quals la companyia ha sol·licitat també el seu bloqueig.





L'Associació de Pilots d'Aerolínies Irlandeses (Ialpa) i el sindicat Forsa, representants del col·lectiu de pilots contractat i subcontractat per Ryanair a Irlanda van convocar aquests aturs després de no arribar a cap acord amb l'aerolínia en el procés de mediació per abordar les demandes salarials de seus treballadors.





En un comunicat, Ryanair ha celebrat la decisió judicial i ha assegurat que els vols programats per l'aerolínia per als dies 22 i 23 d'agost des dels aeroports de Dublín, Cork i Shannon "operaran normalment".





Ryanair ha demanat a Ialpa, i al sindicat Forsa que tornin a la mediació amb propostes raonables per a "qualsevol disputa" sense "interrompre necessàriament" els vols de milers d'irlandesos. Així mateix, ha insistit en el col·lectiu de pilots a Irlanda de la companyia està "molt ben pagat". Segons la companyia aèria, el comitè de pilots i Forsa van reclamar augments salarials del 101% a més del pagament anual actual de més de 172.000 euros.





A Espanya, la secció sindical del Sepla a Ryanair espera tenir demà els resultats de la votació realitzada entre els seus afiliats als quals ha plantejat si fer mobilitzacions en resposta a l'amenaça d'acomiadaments si es confirma la intenció de la companyia de tancar les bases de gran Canària i Tenerife Sud, i Girona més endavant, el que posa en risc uns 150 llocs de treball entre els pilots espanyols de la companyia.





Quant als tripulants de cabina de l'aerolínia a Espanya, segueix en peu la vaga de deu dies per a setembre, convocada per USO i Sitcpla, després que finalitzés ahir la primera reunió de mediació entre les parts en el Servei Interconfederal de Mediació i arbitratge (SIMA). Els mediadors han proposat una nova reunió entre les dues parts per a la setmana en un últim intent d'evitar la vaga.