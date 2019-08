La UE no revela com es realitzarà el repartiment d'immigrants de l'Open Arms entre els socis comunitaris

Els migrants que estaven a bord del vaixell Open Arms seran reubicats a Espanya, França, Alemanya, Portugal i Luxemburg, segons ha confirmat aquest dimecres la Comissió Europea, que ha insistit que està "preparada" per començar a coordinar aquest procés però no ha volgut detallar quantes persones seran enviades a cada país.









Romania, que també va mostrar la seva disponibilitat a acollir a alguns dels migrants a bord del vaixell de l'ONG espanyola, no rebrà finalment a cap d'ells perquè la reubicació ha quedat coberta amb les places ofertes pels altres cinc estats membres i la seva oferta es reserva llavors per a futurs casos.





Brussel·les, per tant, començarà a coordinar el procés de reubicació dels migrants que han desembarcat a l'illa italiana de Lampedusa tan aviat com sigui possible, per al que estan en contacte amb les autoritats italianes pertinents.





"Els compromisos de reubicació dels cinc països es mantenen i estem preparats per iniciar aquest procés", ha explicat la portaveu de l'executiu comunitari Natasha Bertaud en la roda de premsa diària de la institució.





Brussel·les, però, ha preferit no detallar quants migrants viatjaran a cada país en virtut d'aquests compromisos i ha remès a les autoritats nacionals de cada un dels Estats membres per esgrimint que són ells els que han de facilitar les xifres.





Tampoc ha volgut valorar la possibilitat que l'ONG Proactiva Open Arms pugui ser sancionada i s'ha limitat a assenyalar que la Comissió no fa comentaris sobre organismes judicials espanyols.





En qualsevol cas, Brussel·les ha celebrat que les persones que estaven a bord de l'embarcació hagin pogut desembarcar finalment a Lampedusa i estiguin ara rebent les cures mèdiques necessaris.





També ha apel·lat als Estats membres perquè mostrin "el mateix esperit de solidaritat" per acollir els 365 migrants i refugiats que segueixen encara a bord del Ocean Viking.