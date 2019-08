La contaminació augmenta la mortalitat cardiovascular i respiratòria

L'exposició a contaminants tòxics de l'aire està relacionada amb l'augment de les taxes de mortalitat cardiovascular i respiratòria, segons un nou estudi internacional realitzat per investigadors de la Universitat de Monash (Austràlia) i col·laboradors en altres països i publicat al 'New England Journal of Medicine '.





Es tracta de l'estudi internacional més gran que investiga els impactes a curt termini de la contaminació de l'aire en la mort, realitzat durant un període de 30 anys. Els resultats són comparables a les troballes anteriors a altres estudis de diverses ciutats i països, i suggereixen que els nivells de partícules per sota de les pautes i estàndards actuals de qualitat de l'aire segueixen sent perillosos per a la salut pública.









L'estudi, dirigit pel doctor Haidong Kan de la Universitat de Fudan a la Xina, va analitzar dades sobre la contaminació de l'aire i la mortalitat en 652 ciutats en 24 països i regions, i va descobrir que els augments en les morts totals estan relacionats amb l'exposició a partícules inhalables (PM10) i partícules fines (PM2.5) emès per incendis o format a través de la transformació química atmosfèrica.





El professor associat Yuming Guo, de l'Escola de Salut Pública i Medicina Preventiva de la Universitat de Monash a Austràlia, diu que com que no hi ha un llindar per l'associació entre les partícules i la mortalitat, fins i tot els nivells baixos de contaminació de l'aire poden augmentar el risc de mort.





"Els efectes adversos per a la salut de l'exposició a curt termini a la contaminació de l'aire han estat ben documentats i se sap que plantegen preocupacions de salut pública per la seva toxicitat i exposició generalitzada", diu el professor Guo.





"Com més petites són les partícules en l'aire, més fàcilment poden penetrar profundament en els pulmons i absorbir més components tòxics que causen la mort -afegeix-. Tot i que les concentracions de contaminació de l'aire a Austràlia són més baixes que en altres països, el estudi va trobar que els australians són més sensibles a la contaminació de l'aire per partícules i no poden resistir eficaçment els seus impactes adversos. Això pot atribuir-se a les funcions fisiològiques dels australians que s'han adaptat a viure en Zones amb baixos nivells de partícules contaminants ".





"Donada l'àmplia evidència sobre els seus impactes en la salut, PM10 i PM2.5 estan regulats a través de les Pautes i estàndards de qualitat de l'aire de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en els principals països, però, els australians haurien de prestar més atenció a l'augment sobtat de la contaminació de l'aire", diu el professor Guo.