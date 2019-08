Robert. O. Paxton: "El feixisme no es recolza(va) explícitament en un sistema filosòfic elaborat, sinó més aviat en sentiments populars"

L'apel·latiu "feixista" s'utilitza en l'actualitat de forma indiscriminada a punt que bé pot inferir que s'aplica com una mera forma de desqualificar a qualsevol que sigui adversari. El resultat és una evident banalització del terme i de la seva veritable significat, que el professor nord-americà Robert O. Paxton estudia en el seu autèntic valor en la seva Anatomia del feixisme (Capitán Swing) i es lamenta que "el terme 'feixista' ha estat utilitzat de manera tan imprecisa que pràcticament tot el que té o esgrimeix autoritat ha estat feixista per a algú".





El seu origen el situa a Milà el 23 de març de 1919 a una "barreja curiosa de veterans i d'experiment social radical, una mena de socialisme nacional" i que, a poc a poc es va erigir en un "fenomen que semblava sorgir del no-res, adoptar formes múltiples i variades, va exaltar l'odi i la violència en nom de la glòria nacional i va aconseguir atraure estadistes, empresaris, professionals, artistes i intel·lectuals cultes i prestigiosos", de la mateixa manera que va ser ambigua la seva relació amb la modernitat. En tot cas, "el feixisme no es recolza(va) explícitament en un sistema filosòfic elaborat, sinó més aviat en sentiments populars".





Atribueix a una sèrie de pensadors - Nietzsche, Sorel, Le Bon, Bergson, Freud, Le Maistre...- la condició de precursors d'aquest fenomen, que va adquirir el seu brou en cultiu a les frustracions produïdes per la primera guerra mundial, sobretot a Itàlia i Alemanya, tot i que recorda que hi va haver moviments feixistes en molts altres països, des de Gran Bretanya i França als Estats Units, Noruega i Islàndia.





Subratlla que les bases de qualsevol moviment feixista van ser un sentiment de crisi no superable amb solucions tradicionals, la primacia del grup i la subordinació de l'individu, el victimisme, els suposats efectes corrosius del liberalisme, la lluita de classes i la influència estrangera, l'etnocentrisme , la necessitat d'una autoritat forta en la qual prevalgui l'instint sobre la raó, la bellesa de la violència, l'eficàcia de la voluntat, el dret al domini sobre altres pobles i l'existència d'un enemic comú (jueus, eslaus o gitanos per els nazis; negres, hispans i catòlics per als feixistes dels EUA; etíops, libis, eslaus del sud per als italians, etc).





Estudia els diferents moviments feixistes per centrar després a Alemanya i Itàlia i els seus respectius líders. En el primer cas, recorda que l'ascens de Hitler no hagués estat possible sense la ingenuïtat de Von Papen, Hindenburg i molts dels seus coetanis i que la força electoral nazi va ser sempre molt discutible, mentre que, en el segon cas, posa en dubte de judici la força coactiva de la famosa "marxa sobre Roma", que considera va ser més aviat una simple operació propagandística. I suggereix que ni Hitler, ni Mussolini van dur a terme un cop d'Estat, ni es van fer amb el govern per la força, sinó més aviat van ser convidats a assumir el comandament pels que exercien legítimament el poder de l'Estat.





Examina l'actuació de tots dos règims i destaca que, si bé el nazisme va duplicar els organismes de l'Estat en el Partit, adjudicant a aquest cada vegada més protagonisme, el feixisme va acabar subordinant el partit l'Estat. També ressalta un altre fet que va distingir a tots dos dictadors: mentre Hitler mai va abandonar la seva manera de vida bohèmia i va ser mandrós i despreocupat en l'exercici del govern, Mussolini va ser, en canvi, un treballador compulsiu.





"El règim nazi no estava organitzat -diu- sobre principis racionals d'eficiència burocràtica i la seva sorprenent explosió d'energia assassina no es va produir per la diligència d'Hitler" l'èxit va radicar a l'audàcia, l'empenta, l'habilitat manipuladora, la recurrència a la amenaça del perill comunista, i l'ànim resolt de matar, mentre que Mussolini, que va vessar més sang per arribar al poder, va ser relativament suau en el seu exercici després d'assolir-lo.





Paxton conclou que el feixisme "encara és visible avui" ja que "n'hi ha prou amb decisions aparentment anodines de tolerar un tractament il·legal de 'enemics' de la nació", encara que tot depèn de la gravetat d'una possible situació de crisi i de la capacitat decisió dels poders reals, tot i que el món contemporani estarà millor protegit contra aquest perill com millor sàpiga el que va ser en realitat el feixisme.