L'ambaixada dels EE.UU. alerta de l'augment de "crims violents" a Barcelona

L'ambaixada dels EE.UU. ha llançat un avís als seus ciutadans sobre l'increment dels "crims violents" a Barcelona aquest estiu, fent èmfasi que aquests delictes ocorren en les zones més turístiques.





La legació diplomàtica nord-americana explica que les mateixes autoritats locals han informat sobre un "augment significatiu en el nombre de furts", alguns "violents", incloent "robatoris de joies, rellotges i carteres".









Davant d'aquesta situació, l'ambaixada recomana als que visitin la capital catalana "vigilar les pertinences personals", "estar alerta a les zones freqüentades per turistes" o "revisar els plans personals de seguretat". En cas de necessitat d'assistència urgent, l'ambaixada informa que cal trucar al 112.





En alguns casos, aquests incidents han causat ferides a les víctimes i "les autoritats indiquen que estan tractant d'abordar aquests problemes", subratlla el document.





Davant aquesta situació, l'Ambaixada demana als ciutadans estatunidencs "romandre especialment vigilants sobre la seva seguretat personal".





En concret, els recomana estar pendent de les seves pertinences, estar en alerta en zones freqüentades per turistes, no resistir-se en casos d'intents de robatoris, i no exhibir joies o rellotges cars.