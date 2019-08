Borja Iglesias podria arribar a temps pel partit al Camp Nou

El flamant fitxatge a la davantera del Reial Betis Balompié, Borja Iglesias, podria arribar sa al pròxim partit de Lliga, que serà diumenge davant el FC Barcelona al Camp Nou, després de ser substituït a la primera jornada en tenir problemes al turmell dret .









El mateix Borja Iglesias va parlar en la cadena 'Cope Sevilla' on va explicar que el seu turmell "té bona pinta" i que la cosa va quedar en un "ensurt gran" que va millorant "a poc a poc", de manera que Rubi, el seu tècnic el any passat a l'Espanyol, podria comptar amb ell per al compromís domèstic.





"Decidirem quan arribi el moment. A mi m'encantaria jugar, tot i que és cert que cal esperar a veure com va l'evolució durant aquests dies perquè l'important és estar bé. M'apunto sempre a jugar i porto dies treballant a les tardes, però la lesió hi és i la inflamació ha de disminuir ", va explicar el mateix jugador.