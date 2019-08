El Rei Joan Carles se sotmetrà aquest dissabte a una operació de cor

El Rei Joan Carles, de 81 anys, se sotmetrà aquest dissabte a una intervenció quirúrgica cardíaca seguint la recomanació de la seva última revisió mèdica anual, segons ha informat Casa del Rei.





MÉS INFORMACIÓ El Rei Joan Carles anuncia la seva retirada de la vida pública





El pare de l'actual rei Felip VI ingressarà el mateix dissabte a la Clínica Quirón, a Pozuelo de Alarcón (Madrid), per a la intervenció, han precisat fonts del Palau de la Zarzuela.





L'operació del rei emèrit portava programada per a finals d'aquest mes d'agost des de l'última revisió mèdica feta al senyor Joan Carles els passats dies 11 i 12 de juny. Una vegada que s'ha concretat la data de la intervenció, la Casa del Rei ho ha fet públic.





Després de la revisió de juny, el Rei Joan Carles ha fet vida normal i fins i tot va participar el passat 9 d'agost al Campionat del Món de Vela a Finlàndia, en què el seu vaixell, el 'Bribón Movistar', va revalidar el seu títol de campió del món de 6 Metres.





Aquesta dada, juntament amb el fet que el pacient ingressarà a la clínica el mateix dia de la seva intervenció, denota que l'operació en si no és d'alt risc.





El Palau de la Zarzuela, en canvi, no ha ofert més detalls sobre l'operació i remet a la informació que l'equip mèdic pugui oferir un cop finalitzada la intervenció.





MÉS DE 10 OPERACIONS DES DE 2010





Des de maig de 2010, quan li van extirpar un nòdul pulmonar, que va resultar benigne, el Rei Joan Carles s'ha sotmès a més d'una desena d'operacions quirúrgiques, l'última d'elles la que va tenir lloc el 21 de novembre de 2013 perquè li substituïssin una pròtesi artificial al genoll dret. L'abril passat, al rei emèrit li van extirpar de forma preventiva una lesió cutània que tenia com a conseqüència de l'exposició al sol.





L'any 2013, el rei Joan Carles es va enfrontar a tres operacions, dues d'elles per la seva maluc esquerre. Abans, a finals de 2012, se li havia col·locat una pròtesi al maluc, deteriorada per l'artrosi, però se li va generar una infecció d'origen desconegut que el va obligar a sotmetre a una intervenció en dues fases, al setembre i al novembre de 2013.





Entre 2010 i 2013 el rei Joan Carles es va sotmetre a un total de nou operacions. Així, al març de 2013 va ser operat d'una estenosi de canal i un agreujament d'una hèrnia discal. En les anteriors ocasions va ser intervingut d'un pulmó, un genoll, el taló d'Aquil·les i les dues malucs.





Abans de la pròtesi al maluc esquerra, a l'abril de 2012 el traumatòleg Ángel Villamor ja havia intervingut a l'aleshores cap d'Estat per implantar-li una pròtesi al maluc dreta, també desgastada per l'artrosi i que es va fracturar després de patir una caiguda en el seu polèmic viatge de caça a Botswana. Dies després d'aquesta intervenció, Joan Carles va haver de tornar al quiròfan després de patir una luxació en la mateixa maluc.





Per la seva banda, al juny de 2011 es va sotmetre a una artoplàstia al genoll dret, i al setembre d'aquest mateix any va ser intervingut quirúrgicament del teló d'Aquil·les. Un any abans, el maig de 2010, havia passat per quiròfan perquè li extirpessin un nòdul pulmonar, que va resultar benigne.





La resta d'operacions a les quals s'ha sotmès el cap de l'Estat no són tan recents. Cal retrocedir a l'any 2001 per trobar una altra intervenció quirúrgica del rei Joan Carles, en aquest cas perquè li eliminessin unes varius.