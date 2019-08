Un estudi adverteix que els professionals sanitaris no estan preparats per al canvi climàtic

Investigadors del Campus Mèdic Anschutz de la Universitat de Colorado (Estats Units) ha alertat que els professionals sanitaris de tot el món "no estan preparats per a la magnitud del canvi climàtic" que experimentarà el nostre planeta en els propers anys, i que produiran un canvi també en la incidència de les malalties.









En el seu treball, citen com a exemple una epidèmia de malaltia renal crònica que ha matat desenes de milers de treballadors agrícoles a tot el món. "És només una de les moltes malalties que estan a punt de créixer com a resultat del canvi climàtic. Però podem aprendre d'aquesta epidèmia i triar un camí més savi", explica Cecilia Sorensen, autora principal del treball, que s'ha publicat a la revista 'New England Journal of Medicine'.





La malaltia renal crònica d'origen desconegut és ara la segona causa principal de mort a Nicaragua i El Salvador. El nombre de morts per aquesta malaltia va augmentar un 83 per cent a Guatemala en l'última dècada. La causa exacta de la malaltia, que afecta els treballadors agrícoles en climes càlids especialment durs, segueix sent desconeguda. No s'alinea amb la típica malaltia renal crònica que sol estar associada amb la diabetis i la hipertensió.





"El que sí sabem amb certesa és que està relacionada amb l'exposició a la calor i la deshidratació. L'exposició a pesticides, metalls pesants, agents infecciosos i la pobresa també podrien tenir a veure", assegura la investigadores.





Els treballadors de la canya de sucre a Amèrica Central, que sovint treballen amb excés de calor i roba pesada, solen ser víctimes de la malaltia. Sorensen recorda que hi ha evidència científica que l'exposició constant a altes temperatures pot causar dany renal crònic. "No poden dir que fa massa calor, no volen anar a treballar al camp. Si no treballen, no mengen aquesta nit", lamenta.





La malaltia també està apareixent als Estats Units en llocs com Florida, Califòrnia i la Vall de Sant Lluís a Colorado. "I com més calor faci, és més probable que augmenti juntament amb altres malalties. Estem veient que la temperatura mitjana global augmenta gradualment, però un dels més grans riscos són les onades de calor", adverteix.





Segons la investigadora, els professionals sanitaris "no estan preparats" per al tipus d'onades de calor que es vénen. "Si volem abordar tant la malaltia renal crònica d'origen desconegut com altres malalties relacionades amb el clima, haurem d'integrar la informació mediambiental en les pràctiques clíniques i de salut pública i crear sistemes sòlids d'alerta primerenca centrats en les comunitats vulnerables i en les malalties sensibles al clima", conclou.