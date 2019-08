Hi ha més morts per infart de miocardi a l'hivern que a l'estiu

El percentatge de persones que moren després d'un ingrés per infart agut de miocardi en els mesos d'estiu és inferior que a la resta de l'any, segons un estudi inclòs en l'última edició de 'Revista Espanyola de Cardiologia', la publicació científica de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC).









A més, aquest treball de recerca també ha trobat una relació "directa i significativa" entre el nombre d'ingressos per infart als hospitals i l'exposició a les partícules contaminants PM10, capaços de penetrar fins als pulmons.





La investigació ha analitzat la relació entre la temperatura aparent i els principals contaminants atmosfèrics amb els ingressos per infart. Les seves troballes indiquen que la mortalitat dels pacients ingressats durant els mesos més freds (gener, febrer, novembre i desembre) va superar el 10 per cent, mentre que el mínim en la mortalitat durant l'ingrés es va registrar a l'agost, quan va morir el 7,8 per cent dels pacients ingressats.





"Els éssers humans interaccionen constantment amb el medi, per això, variables com les condicions meteorològiques o els contaminants atmosfèrics a què es veuen exposats podrien ser variables predictores en la morbimortalitat cardiovascular", explica la doctora Anna Santurtún, una de les autores del treball.





De fet, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que un 24 per cent de la càrrega mundial de morbiditat, és a dir, la quantitat de persones que emmalalteixen en un lloc i un període de temps determinats en relació amb el total de la població, així com un 23 per cent de la mortalitat, són atribuïbles a factors ambientals.





En concret, la temperatura aparent, analitzada en aquest estudi, és un índex biometeorológico que integra la temperatura de l'aire, la humitat i la velocitat del vent, i és considerat el millor índex experimental de confort tèrmic per predir la mortalitat. "Per aquest motiu els resultats trobats en aquest aspecte siguin de gran interès com a possible eina de prevenció", valora l'experta.