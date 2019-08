Multen Avon per incloure les dades d'una client en un fitxer de morosos

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha multat l'empresa de cosmètics Avon amb una quantitat de 60.000 euros per incloure les dades d'una client en un fitxer de morosos.









L'AEPD considera que la compra per Internet no implica un consentiment per a l'ús d'informació personal per part de la companyia.





La dona hauria patit una usurpació de la identitat, per part d'un tercer, que havia usat les seves dades de forma fraudulenta per comprar productes de Avon sense pagar-los.





La víctima va saber que estava en una llista de morosos de l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit (Asnef) quan va anar al banc a realitzar una operació habitual.





L'AEPD ha multat Avon perquè el contracte de compra no sembla signat, sinó que es va fer a través d'Internet.





Les dades de la dona van ser registrats en els fitxers de Avon per a l'emissió i