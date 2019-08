La Ser renova estudis i programació per millorar audiències mentre la Cope el segueix de prop

La Cadena Ser preveu començar la nova temporada amb programació renovada per distanciar-se de la Cope i consolidar el seu lideratge.









La Ser estrena estudi, des del qual emetrà gran part dels programes al número 32 de la Gran Via madrilenya.





Després de diverses setmanes de reforma, l'emissora ha finalitzat el plató principal i compta amb un joc de llums més complet per beneficiar les retransmissions per streaming, així com una pantalla gegant darrere dels locutors.





A partir del dilluns 2 de setembre, Àngels Barceló presenta 'Hoy por hoy', en substitució de Toni Garrido.





Pepa Bueno s'encarregarà de dirigir 'Hora 25', que abans portava Barceló.





A més, es renova a Manu Carreño (El larguero), Dani Garrido (Carrusel deportivo) i Carles Francino (La ventana).





Programes d'humor com 'Nadie sabe nada' o 'La vida moderna' tornaran també després de les vacances estiuenques.