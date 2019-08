El despropòsit de David Elvira i la seva reeixida carrera professional

Quan era petita d'edat -físicament segueixo sent-ho- em cridava molt l'atenció aquells edificis que per entrar al seu interior, comptaven amb un mecanisme que feia que les portes fossin giratòries per a sorpresa i delit dels que les gaudien. Després de la primera sorpresa als petits volien repetir la gesta d'entrar i sortir com si això fos un joc d'allò més divertit del món. Amb el pas dels anys, les portes giratòries tenen altres aplicacions que fan "feliços" als que es beneficien d'elles però no d'una manera ingènua i gratuïta.





Llegint un article d'opinió de David Elvira, l'exresponsable del Cat Salut i aspirant durant un temps a ser conseller de Salut en substitució del seu amic i protector Toni Comín, descobreixo el que escriu pel que fa als conflictes competencials: "Un Estat amb actitud, paternalista, que evita la negociació bilateral amb Catalunya, que pren decisions unilaterals maquillats per una "participació" autonòmica poc efectiva, és un despropòsit institucional. Catalunya no necessita ser tutoritzada en la gestió de les seves polítiques públiques, i a les xifres em remeto. "Elvira ha signat l'article com a economista i exdirector del Cat Salut i no amb el càrrec que ostenta en la seva" nova "ocupació. M'ha sorprès, o no. Quan algú oculta el seu càrrec actual, i viu del record del seu passat és que hi ha gat amagat, que diria la meva veïna Paquita. Potser SANOFIS no pensa el mateix que el seu treballador o sí? Alguns es pregunten per què David Elvira surt de nou a l'escenari polític amb aquest article? Al, res és gratis ni casual, sempre hi ha un rerefons interessats, ho ha demostrat en tots aquests anys.





Entenem que el que sí és un despropòsit institucional i ètic és que per segona vegada, Elvira estigui treballant en Sanofis, després d'haver-ho fet en sanitat pública, amb càrrecs de responsabilitat: primer amb Marina Geli que quan Boi Ruiz el va destituir es va anar directament a la multinacional farmacèutica, i per segona en el 2018 quan es que compost i sense càrrec de conseller. Potser per això, va tornar a utilitzar les portes giratòries com si això fos el més normal del món.





David Elvira tornava de nou a treballar en Sanofis, el mateix mes en què havia estat cessat en la Conselleria de Salut on havia exercit de conseller a l'ombra- tot i que el càrrec oficial era director del Cat Salut- per la fugida del seu titular i amic de l'ànima, Toni Comín. No havia respectat els dos anys que se'ls "exigeixen" als càrrecs per treballar en empreses relacionades amb la seva activitat pública. ¿No hi havia conflicte d'interessos ?.





La indústria farmacèutica i el sector financer encapçala el rànquing dels Sectors afavorits per les portes giratòries que cada dia estan sent "greixades" pels lobbies el treball principal és recomanar als polítics les polítiques que cal fer en benefici de la societat ¿serà la societat que ells representen ?, no en tinc cap dubte.





L'article en qüestió de l'economista algú ho interpreti com el seu interès per la tornada a la política, on la seva carrera es va veure truncada per la desconfiança d'ERC cap a la seva persona i això que en aquesta etapa ja s'havia allunyat del seu amic Antoni Comín On aterrarà ara després de les seves batzegades ideològics? ... Només és un problema de portes, és clar giratòries.