El RCD Espanyol remunta contra el Zorya i té un peu i mig a l'Europa League

El RCD Espanyol es va imposar al Zorya Luhansk (3-1) en el RCDE Stadium, en l'anada de l'última ronda del Play-off de l'Europa League, després de remuntar el gol inicial de l'equip ucraïnès -que va provocar alguns xiulets a Cornellà - per deixar pràcticament sentenciada l'eliminatòria.









Un alineació amb diversos jugadors del planter, juntament amb el perill que va generar el Zorya en els primers minuts, va transmetre inseguretat als més de 13.000 aficionats que es van desplaçar cap al feu periquito per donar suport al seu equip. I és que l'Espanyol no va començar bé, i els de David Gallego van haver de remuntar per acabar guanyant el partit.





Els ucraïnesos es van avançar al marcador al minut 38 de partit amb un gol de Kochergin, que va rematar a la base del pal esquerre de Diego López una pilota que va rebre de Kabayev. Abans del descans, els visitants van poder aconseguir el 0-2, cosa que va provocar la reacció d'alguns aficionats locals, que van començar a xiular als seus.





L'ESPANYOL ES VA AIXECAR DE LA MIGDIADA I VA REMUNTAR EL MATX





A la segona meitat l'equip va ser un altre. Als sis minuts de l'inici del segon acte, Wu Lei va estavellar una pilota al pal per avisar que els locals tenien gana. I al minut 56, l'argentí Ferreyra, que va anar de menys a més, va rematar una cop de cap a plaer dins l'àrea petita per empatar el partit.





A falta de 10 minuts per acabar l'encontre, i amb un resultat que no beneficiava l'Espanyol, va arribar el segon gol dels catalans. El capità, Javi López, en una inclusió per banda dreta, va treure's un fort xut amb la cama dreta que va desfermar la bogeria a l'estadi.





Prèviament, Esteban Granero havia llançat un penal pel centre que el porter del Zorya es va encarregar de tallar.





L'equip de l'est d'Europa, després d'un gran esforç físic, va intentar aguantar el resultat, però el 'Monitors' Vargas, dos minuts després del gol de Javi López, va posar el 3-1 definitiu amb un altre golàs 'marca de la casa'.