El Govern central només vol parlar amb Podem d'una coalició a la portuguesa

"Hem de buscar fórmules per aconseguir tenir un govern com més aviat millor". Així s'ha manifestat Isabel Celaá, portaveu del Govern en funcions, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest divendres 23 d'agost.





Celaá ha tancat la porta a un govern bipartit i ha assenyalat que el Govern només està disposat a negociar al voltant d'un programa progressista que Sánchez està tancant amb els agents socials.









UNA "SETMANA TRISTA"





Celaá ha tingut un record per al poble del Brasil, que està patint un incendi de gran magnitud en l'Amazònia, així com celebrar que per fi els migrants de l'Open Arms hagin pogut desembarcar de manera segura a l'illa italiana de Lampedusa.









En aquest moment, segons Celaá, hi ha més de 72.000 focus i l'Amazones perd cada setmana "fins a 118 quilòmetres quadrats de bosc". "Això és motiu de gran preocupació per a l'univers. És un patrimoni evidentment universal", ha afegit la ministra en funcions que ha anunciat que el Govern d'Espanya està "en constant contacte" amb el Brasil "per a veure si pot oferir ajuda".





Sobre l'Open Arms, la portaveu ha explicat que el Govern té com a objectiu "la salvaguarda dels nàufrags, dels migrants en general", i ha defensat l'actitud de l'Executiu en política d'immigració. "No hi ha hagut batzegades", ha assegurat Celaá.





CIMERA DEL G-7





Sánchez participarà el proper dissabte 24 en el sopar oficial de la cimera anual del G-7 a Biarritz (França), a la qual ha estat convidat pel president de França, Emmanuel Macron.





La trobada de grans dignataris que tindrà lloc a la localitat francesa comptarà amb la col·laboració del Ministeri d'Interior per controlar la seguretat pública i el trànsit durant la cimera.