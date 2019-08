El creuer 'Runaway to Paradise' de Jon Bon Jovi salparà des de Barcelona al costat de 2.200 fans

El cantant Jon Bon Jovi salparà en el seu creuer temàtic 'Runaway to Paradise' dilluns que ve des del Port de Barcelona, al costat de 2.200 fans en un viatge musical que finalitzarà al Port de Palma de Mallorca el divendres 30 d'agost, segons informen els organitzadors a la seva pàgina web.













Durant els quatre dies a bord del Norwegian Pearl -el viatge està organitzat per Norwegian Cruise Line-, els assistents podran gaudir de dotzenes de xous de rock i activitats, com el concert a coberta de JBJ i Kings of Suburbia, espectacles d'artistes col·laboradors i una ronda de preguntes i respostes.





El creuer també comptarà amb una galeria de records de la trajectòria professional de JBJ, i és la segona vegada que l'artista realitza un creuer temàtic després de viatjar de Miami a les Bahames el passat abril amb un vaixell de la companyia noruega.