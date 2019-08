Desarticulen una banda a Barcelona que concertava matrimonis per a permisos de residència

S'ha desarticulat un presumpte grup criminal assentat a la ciutat de Barcelona que es dedicava a concertar matrimonis de conveniència entre ciutadans estrangers i dones de la Unió Europea -sobretot d'Espanya- per tal d'obtenir permisos de residència, tal com ha informat la Policia Nacional.









Les detencions són fruit d'una investigació que va començar a principis d'any i s'ha detingut 14 presumptes responsables, entre els quals hi ha alguns màxims encarregats de la trama. A més, la policia ha detectat almenys una vintena de casos.





El grup presumptament contactava amb dones, majoritàriament "pertanyents a la banda", que s'oferien a canvi de diners a casar-se o inscriure com a parella de fet perquè el ciutadà estranger obtingués la targeta de residència, després d'arribar a pagar entre 5.000 i 10.000 euros.





DONES D'ORIGEN ESPANYOL





Eren dones d'origen espanyol però quan aquestes no reunien les condicions necessàries per tramitar el permís, es contactava amb familiars o coneguts de les residents que fossin de la UE per captar altres dones europees.





La mateixa organització comprava els vols de les conegudes o familiars --solien ser d'origen romanès o txec -- cap a Espanya per poder dur a terme el matrimoni.





En alguns casos s'arribaven a formalitzar matrimonis civils, encara que generalment els contraents es constituïen com a parelles de fet i, després de realitzar els tràmits oportuns, sol·licitaven l'autorització de residència a la província on decidien ubicar el seu domicili.





DELINQÜENTS HABITUALS EN SITUACIÓ IRREGULAR





Entre els sospitosos de presumptes delictes de falsedat documental, afavoriment de la immigració irregular i pertinença a organització criminal, alguns estan considerats per la policia com a delinqüents habituals en situació irregular que buscaven un permís de residència a Europa.





Els arrestats es troben en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici i es procedirà a la investigació dels casos que hagin obtingut el permís de residència irregular quan acabi la instrucció.