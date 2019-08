Mulán, l'arma secreta de la Xina per vèncer els manifestants de Hong Kong

El remake de la pel·lícula de Mulan de Disney ha estat embolicat en polèmica des de l'estrena del seu tràiler, que va ser objecte de crítiques a la Xina per les seves fallades històrics. Ara la pel·lícula de Disney torna a estar en el punt de mira, ja que govern xinès ha estat acusat d'instrumentalitzar el film per atacar els manifestants de Hong Kong.









Les protestes a Hong Kong van començar el març d'aquest any per un projecte de llei que permetria a les autoritats locals detenir i extradir les persones que són buscades en territoris amb els quals Hong Kong no té acords d'extradició, incloent la Xina continental.





La versió d'acció real de Mulan va entrar en la polèmica quan la protagonista Liu Yifei va sortir en defensa de la policia de Hong Kong. A causa de les notícies que testifiquen brutalitat policial contra els manifestants, la seva postura es va tornar controvertida, resultant en un moviment per acabar amb la pel·lícula. Però ara, les autoritats xineses s'han sumat al boicot.





ELIMINACIÓ DE COMPTES DE TWITTER





Segons Variety, s'han eliminat més de 200.000 comptes de bots de Twitter a la Xina que aparentment van ser creades pel govern per unir-se a un moviment de suport a l'adaptació de Mulan, dissenyat per soscavar els manifestants de Hong Kong.





El corrent, englobada sota el hashtag #SupportMulan i donant suport a la postura de l'actriu protagonista, ha tractat de caracteritzar als manifestants de Hong Kong com a radicals, comparant-los amb els huns, dolents de la pel·lícula d'animació original. No obstant això, no han trigat a aparèixer veus oposades, que han expressat la seva opinió i crida al boicot de la cinta mitjançant el hashtag #BoycottMulan.