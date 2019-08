L'aeroport del Prat comença el dia sense incidències amb la primera jornada de vaga

El primer dia de vagues simultànies a l'Aeroport de Barcelona ha arrencat amb normalitat a les terminals. A part de l'aturada indefinida dels vigilants de seguretat de Trablisa cal sumar-li la vaga que ha començat aquest dissabte del personal de terra d'Iberia.









Aena ha explicat que no hi ha hagut més cancel·lacions de vols a part de les ja previstes i que el temps d'espera per passar el filtre de seguretat ha estat d'entre 10 i 15 minuts fins a les 9.00 hores.





A més, en les pantalles que informen sobre les sortides de vols apareixen viatges cancel·lats, però es tracta d'anul·lacions previstes amb anterioritat. Asseguren que les aerolínies han avisat els passatgers afectats per les cancel·lacions, de manera que els usuaris no estan acudint a l'aeroport.





IBERIA INFORMA QUE NO HI HA INCIDÈNCIES





En un comunicat, l'aerolínia Iberia ha afirmat que les primeres hores de la vaga han transcorregut "sense incidències", que s'estan complint els serveis mínims i que el seguiment per part del personal de terra és del 10%.





A causa de la vaga d'aquests treballadors, Vueling ha cancel·lat 112 vols --46 dissabte i 66 diumenge--, cosa que ha afectat uns 18.000 passatgers, i Iberia ha cancel·lat sis vols.





Els treballadors de l'aerolínia ja van fer vaga el dissabte 27 i el diumenge 28 de juliol amb les mateixes reclamacions: que els treballadors eventuals passin a ser fixos.





D'altra banda, els vigilants dels filtres de seguretat, treballadors de Trablisa, estan en vaga indefinida des del 9 d'agost per reclamar millores en les condicions laborals.