El Royal Bank of Scotland i el Banc Santander, represos per trencar les regles del PPI

L'Autoritat de Competència i Mercats del Regne Unit (CMA) ha ordenat a Royal Bank of Scotland (RBS) i Santander que nomenin auditors independents per avaluar els seus processos sobre assegurances de protecció de pagaments, després que les entitats no enviessin recordatoris anuals al respecte o els enviessin amb informació incorrecta.









El supervisor denuncia que RBS no va enviar recordatoris anuals a gairebé 11.000 dels seus clients d'assegurances PPI per un temps de fins a 6 anys, impedint així als afectats avaluar si volien continuar pagant l'assegurança, mentre que el Santander sí va enviar les notificacions, però, en el cas de més de 3.400 clients entre 2012 i 2017, aquestes contenien informació incorrecta.





No és la primera vegada que la CMA crida l'atenció a aquestes dues entitats per aquesta circumstància, després que el supervisor advertís a RBS i Santander en 2016 per les seves pràctiques en relació amb les assegurances PPI.





"És inacceptable que alguns bancs no proporcionin recordatoris de PPI, o enviïn recordatoris inexactes, 8 anys després que la nostra ordre va entrar en vigència", ha declarat Adam Land, director d'anàlisi financer i de negoci de CMA, qui confia que les instruccions legalment vinculants que emeses avui asseguraran que tant RBS com Santander compleixin amb les regles.





"Aquests són problemes seriosos que, en el futur, poden resultar en multes si el Govern ens atorga els poders que hem sol·licitat", ha advertit Land.





"Vam informar al regulador de competència (CMA) tan aviat com ens vam adonar i vam prendre les mesures necessàries per garantir que no torna a succeir", va indicar un portaveu del Santander. "Lamentem que un petit nombre de clients rebés informació incorrecta sobre el saldo de la seva hipoteca en les comunicacions sobre assegurances de protecció de pagaments (PPI)", ha afegit.





Així mateix, des de l'entitat han subratllat que els clients no es van veure afectats econòmicament i van tenir accés al saldo correcte de la seva hipoteca en el seu estat de compte anual i en altres comunicacions.