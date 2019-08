La UDEF destapa la corrupció dels Pujol per l'Àfrica i per Sud-amèrica

L'estratègia de corrupció dels Pujol va ser perfeccionant des d'Àfrica fins Sud-amèrica. Quan s'anava a anunciar una licitació d'obra pública a algun d'aquests dos continents, Jordi Pujol Ferrusola rebia una trucada dels seus contactes i, posteriorment, oferia els projectes a societats, on cobrava comissions il·legals, tal com publica 'Vozpópuli' i com recull la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal.









"Els opulents ingressos rebuts per Jordi Pujol Ferrusola, gràcies a facturacions de les seves societats instrumentals a mercantils del grup Isolux, són comissions per la seva intervenció en l'adjudicació de contractació pública", assenyala l'informe lliurat a l'Audiència Nacional.





La contractació pública va ser gestada a l'Àfrica i a Sud-amèrica, amb vinculacions "encara més evidents amb corrupció que a Espanya".





GRUP ISOLUX CORSÁN





La UDEF explica en el seu informe una "sèrie de fets ocorreguts en diferents països, tots ells en vies de desenvolupament que conformi al traslladat a mitjans de comunicació públics s'associarien a conductes semblants a la corrupció, en què hauria estat involucrat el grup Isolux Corsán ".





ARGENTINA, PARAGUAI, MÈXIC I XILE





La UDEF va analitzar un terminal telefònic de Jordi Pujol Ferrusola i va identificar a un càrrec d'Isolux Corsán a Sud-amèrica involucrat "en un procés judicial a l'Argentina de recent actualitat, conegut com 'Els Quaderns de Centero'.





Segons apunta el medi esmentat anteriorment, es tracta del director comercial de la companyia en aquesta regió, Mario Maxit, que repartia motxilles plenes de diners a funcionaris de l'administració estatal d'Argentina en la seu d'Isolux. Alguns dels pagaments es van realitzar amb l'aprovació de l'expresidenta de l'Argentina, Cristina Kirchener.





El primogènit de Jordi Pujol també ha estat involucrat en termes de corrupció a Paraguai, a Mèxic, i a Xile.





ÀFRICA





Entre els documents investigats es va trobar una representació mercantil instrumental per al cobrament de comissions associades a una licitació pública a Uganda, en la qual apareixia Pujol Ferrusola, concorreguda per Isolux Corsan. També es detallen regularitats en Gabon, al Congo, al Camerun o a Guinea Bissau.