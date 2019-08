L'Armada estudia com neutralitzar la bomba de la Barceloneta

Els artificiers de l'Armada explosionaran aquest dilluns la bomba trobada per la Guàrdia Civil a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, a la Barceloneta, tal com ha afirmat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.





Des de les 8.00 del matí, els artificiers estan reunits per a decidir com i quan iniciar la neutralització del projectil trobat. El centre de l'Armada a Cartagena és qui té la competència per desactivar l'artefacte i ho farà en alta mar, ha explicat la Guàrdia Civil.









70 QUILOS DE TRILITA





L'artefacte explosiu trobat en el mar davant la platja de Sant Sebastià de Barcelona conté 70 quilograms de trilita, és altament volàtil i la Guàrdia Civil ho portarà a una profunditat de 45 metres per a detonar-ho.





L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat el perímetre acordonat i, a més de la platja de Sant Sebastià, inclou l'esplanada de la plaça del Mar.





UN PROJECTIL DE LA GUERRA CIVIL





En declaracions als mitjans juntament amb la tinent d'alcalde de Drets Socials i Feminismes, Laura Pérez, Batlle va afirmar el diumenge que es tracta d'un projectil antic que es troba a 25 metres de la riba, i que per això es va desallotjar part de la platja.





El tinent d'alcalde va aputnar que podria tractar-se d'un projectil de la Guerra Civil, però "això ho han d'acabar de determinar els artificiers" que estan viatjant a Barcelona des de Cartagena per fer-se càrrec de les operacions.





La Guàrdia Civil ha informat que l'artefacte explosiu ha estat localitzat a tres metres de profunditat i a 25 metres de la riba, i té unes dimensions de 1,10 metres d'alt i 80 centímetres de diàmetre.





L'explosiu ha estat localitzat pel Grupo Especial d'Activitats Subaquàtiques (Geas), i s'ha activat al centre de l'armada a Cartagena, que és qui té la competència per desactivar l'artefacte i ho farà a alta mar, ha explicat la Guàrdia Civil.





Batlle ha defensat que hi ha hagut "una coordinació perfecta" entre la Guàrdia Civil, la Gub, els Mossos d'Esquadra i la policia portuària. Ha afegit que l'espai perimetrat de la platja continuarà tancat fins a l'arribada dels artificiers, que seran els que determinin quan es podrà reobrir la zona.