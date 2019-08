El Corte Inglés impulsa la seva digitalització: llançarà dues marques pròpies i una 'app'

El Corte Inglés ha anunciat que llançarà dues noves marques pròpies, Alik i Another Love, el 2020 i ha reafirmat la seva aposta per la digitalització de la companyia amb el llançament d'una nova 'app', segons ha avançat aquest diumenge a la junta d'accionistes la presidenta del grup, Marta Álvarez.













"El 2020 veuran la llum noves marques pròpies en què hem treballat amb afany i il·lusió en els últims mesos: Alik, que és la nostra proposta contemporània i innovadora, i Another Love, romàntica i femenina", ha revelat Álvarez, que ha recordat que el llançament de la marca de moda femenina Woman el Corte Inglés dirigida, de forma inclusiva, a tot tipus de dones.





La presidenta del grup ha abordat també l'aposta de la companyia per la transformació digital i la seva aposta per la omnicanalitat. "No hi ha dos clients, un digital i l'altre físic. Hi ha un sol client, al qual hem de servir per tots els mitjans i pel canal que decideixi", ha assenyalat.





Així mateix, Álvarez ha recordat que la signatura es troba en un procés d'avanç i millora contínua. "Per això el nostre següent pas serà el llançament, abans de final d'any, de l'aplicació d'El Corte Inglés que canviarà la forma de comunicar-nos amb els nostres clients", ha avançat.





"El nostre negoci se sosté sobre dos pilars: el producte i les persones. La nostra obligació és tenir els millors productes, els més innovadors, els més atractius, els més desitjats pels clients amb la quantitat adequada, sempre disponibles i al preu correcte", ha subratllat.