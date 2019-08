Els metges espanyols reconeixen que ningú compleix amb el control horari

Quan el decret llei de control horari entrar en vigor, alguns economistes van advertir que en determinats sectors seria molt difícil complir amb la normativa. I les previsions s'han complert.





Segons informa 'Vozpópuli', l'Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid va enviar fa tres mesos una carta a la gerència de cada un dels centres hospitalaris de la comunitat per esbrinar com s'ha d'aplicar la nova mesura en el cas dels MIR o metges resident s. Fins ara no han rebut cap resposta.









"Volíem saber com s'anava a executar, també en el cas dels metges que roten en diferents hospitals, però no ens han respost", explica Sheila Just, presidenta del Sector Metges Joves i MIR de Amyts. "Els residents ens transmeten que fan hores de més i amb aquest nou mètode podrien controlar-ho", assegura la portaveu.





En el sector afirmen que les hores de més que es realitzen ni serveixen per acumular-les com a dies lliures ni tampoc es computen per a ser abonades com a hores extra. Davant d'aquesta situació són molts els professionals que decideixen passar de la normativa i no fitxar ni a l'entrada ni a la sortida del seu lloc de treball.





"Estem en formació, però moltes vegades, encara que els adjunts estan sempre localitzables, ens deixen sols i fem la feina de plantilla estructural", expliquen les mateixes fonts. "Si confiem tant en un MIR per deixar-lo sol, això s'ha de veure reflectit", sol·liciten les fonts consultades per 'Vozpópuli'.