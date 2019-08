El demà és un frau, cal viure el present

Cada estiu, a la platja de Villaricos, un poble d'Almeria, cap a les 13 hores, baixava Baltasar a banyar-se. Aquest any havia fet 90 anys. Venia en banyador, amb la seva tovallola sota el braç. La deixava a un costat i després de saludar tots els que estaven al seu voltant es ficava a l'aigua. Allà estava gairebé una hora nedant i conversant amb els coneguts de tants anys amb els quals compartia aquest lloc únic. Però, aquest estiu, no el vaig veure baixar a la platja com era habitual. Vaig preguntar per ell i em van comentar que feia un parell de mesos havia mort. Va ser una mala notícia, els banys a la platja ja no seran igual sense la seva presència puntual com un rellotge que ens indicava l'hora.





Recordant algunes de les converses que havia tingut amb els visitants estiuencs, el meu interlocutor em va parlar de la vitalitat de Baltasar. Des de març fins a novembre, cada dia es banyava al mateix lloc. Era la seva rutina diària a la qual no volia renunciar. M'explicava que l'estiu passat, Baltasar li va dir a la seva dona que venia la casa del costat de la seva. Que la podrien comprar. La seva dona, sorpresa, li va preguntar que per què volia comprar-la. Ell li va contestar que per al dia de demà. Tenia ja 89 anys i pensava en el dia de demà. Aquesta afirmació de Baltasar ens ha de fer reflexionar sobre aquesta frase.









Què és el dia de demà? És la il·lusió de pensar que es viurà tota la vida. És la constatació que els anys no compten quan les persones se senten joves. El dia de demà és la responsabilitat de la gent gran que pensa que cal estalviar per "al dia de demà" per si passa alguna cosa i necessiten diners per solucionar-la. El dia de demà és aquella acció que feien molts dels nostres pares d'apuntar a tota la família als "morts" que era com se li denominava a l'assegurança d'enterrament la companyia més famosa dels anys seixanta fins als vuitanta era Santa Lucia. El dia de demà és deixar per a aquest dia, que gairebé mai arriba, aquelles coses que la feina, la família o la responsabilitat no et permet fer-les avui. Però hi ha el demà per a tothom? Està demostrat que el demà no arriba per a la majoria. Que si es té el "privilegi" d'aconseguir-ho les possibilitats de complir la llista de coses que ha deixat per a aquest demà, quantes creiem que es compliran? Molt poques. Sempre passa alguna cosa que ho impedeix. El dia de demà és un frau, un engany disfressat d'esperança i il·lusió per seguir cometent els mateixos errors que només quan veus que li gent es va al viatge sense bitllet de tornada, o pateix una malaltia li lliga a la medicina permanentment sense possibilitat de trencar les cordes, només llavors t'adones que el demà és una entelèquia, un miratge que ens envolta com els cants de les sirenes van fer amb Ulisses, solament que ell va saber salvar-se de elles.





El millor demà és l'avui fent les coses que t'agraden. Algú va dir que "no deixis per demà el que puguis fer avui". Aquest és el millor demà que tots hauríem de tenir present cada dia de les nostres vides perquè quan les persones ens adonem, els anys passen i cada etapa té les seves coses que no supleix la següent.