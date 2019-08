Plácido Domingo ovacionat a Salzburg després de les acusacions d'assetjament sexual

En imatges i vídeos difosos a les xarxes socials pels assistents, el públic ha començat a aplaudir Domingo, i, al cap de pocs segons, s'ha posat majoritàriament en peu, entre crits de "bravo". El tenor espanyol, acompanyat de la resta de l'elenc, ha respost inclinant el cap.





A mitjans d'aquesta setmana es coneixia que Domingo havia començat els assajos, tal com mostrava una foto amb part de l'equip pujada a una xarxa social en el que suposava la seva primera aparició pública després de les acusacions.





Aquesta setmana, la soprano Nino Machaidze penjava a Instagram una foto de l'assaig en què apareixia al costat de Plácido Domingo i dues persones més, a les quals qualificava de "família". Sempre em sento feliç amb aquest paper, especialment quan els collegues són gent tan increïble i tan bons músics, a més de grans amics i meravelloses persones", assenyalava a la xarxa social.





Precisament, el festival de Salzburg va ser dels primers a confirmar la presència del tenor quan es van conèixer les acusacions al cantant. "Conec Plácido Domingo des de fa més de 25 anys. A més de la seva competència artística, em va impressionar des del principi el seu tracte afectuós cap a tots els empleats del festival", assenyalava la presidenta del certamen, Helga Rabl-Stadler.





La presència programada de Domingo en els diferents esdeveniments al llarg de l'any ha corregut diferent sort, especialment si es tractava de concerts als Estats Units o a Europa. Al continent europeu, tot i que la majoria dels organitzadors han confirmat la presència del tenor, alguns han assenyalat en declaracions a Europa Press que estan "a l'espera" de conèixer més informació respecte a futures investigacions.





Per exemple, l'Òpera Estatal d'Hamburg --on s'espera la presència de Domingo amb 'Simon Boccanegra' el març de 2020-- ha reiterat que "pren molt seriosament" les acusacions al tenor. "Seguirem molt de prop el desenvolupament d'aquest cas, mantindrem discussions i després agafarem una decisió d'acord amb això", ha apuntat a Europa Press un portaveu de la institució.





Tant a Colònia com a Cracòvia, les institucions que albergaran sengles concerts de Domingo (el 19 i el 22 de desembre, respectivament) han assenyalat que "de moment" es mantenen, però dependran de la decisió final del promotor.





"Nosaltres no tenim autoritat per decidir la cancellació del concert i està en mans del promotor, qui té una relació contractual amb el tenor i de moment no s'ha pronunciat", han explicat des de Lanxess Arena de Colònia, que albergarà un concert a desembre d'aquest any.





"JVS és el grup encarregat d'organitzar aquest concert i tots canvis que es prenguin estan en els seus menys, però avui dia podem dir que tot segueix segons l'acordat. Si hi hagués qualsevol canvi, s'anunciaria", han apuntat a Europa Press des del Tauron Sorra, on també al desembre està previst un altre concert del tenor espanyol.