Mor el pilot de l'avió que s'ha estavellat enfront de La Manga del Mar Menor

Un avió pertanyent a l'Exèrcit de l'Aire ha caigut aquest dilluns a la mar Mediterrània, davant de La Manga del Mar Menor (Múrcia) a les 09.38 hores. El pilot i únic ocupant va aconseguir saltar abans de l'impacte, però no va poder salvar la seva vida, a l'espera de confirmació oficial.





L'aparell, un C-101, estava realitzant un vol d'instrucció, amb un només pilot, per la qual cosa no era un vol de formació a alumnes de l'acadèmia.





Així ho han advertit prop d'un centenar de trucades des de La Manga al telèfon d'emergència 112 que un avió, pel que sembla un dels models que utilitza per a la formació la Patrulla Àguila, hauria caigut al mar.





Embarcacions del Pla Cobla s'han desplaçat a la zona per a la recerca de la tripulació, encara que no està confirmat el nombre de pilots que hi havia al seu interior ni les causes de l'accident.





En les tasques de cerca treballen Salvament Marítim, Creu Roja i Guàrdia Civil.





L'alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, confirmava la caiguda de l'avió de l'Exèrcit de l'Aire, un C-101, tipus 'caça', que sol utilitzar la Patrulla Àguila, ha caigut en picat al mar, en la zona del Zoco de la Manga.





PLATGES TANCADES









Tres platges de la zona han estat tancades al bany per precaució, davant possible vessament de combustible o restes de l'avió. Es tracta de les platges de Entremares, Levante i Galúa.