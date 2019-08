El Brasil comença a lluitar contra els incendis de l'Amazones amb avions militars

Diversos avions militars del Brasil estan tirant aigua sobre els incendis de la selva amazònica a l'estat de Rondonia com a resposta a la indignació mundial pel desastre ambiental, segons un vídeo publicat pel Govern.









El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha autoritzat operacions militars a set estats per combatre el foc a la regió de l'Amazones, després de les sollicituds dels seus governs locals, segons ha informat una portaveu de la seva oficina.





El vídeo, que ha divulgat aquest dissabte a la nit el Ministeri de Defensa brasiler, mostra un avió militar que descarrega milers de litres d'aigua mentre travessa núvols de fum.





La mesura s'ha produït mentre els líders del G7 reunits a França expressaven la seva consternació pels incendis. El president francès, Emmanuel Macron, ha assegurat que el G7 s'aproximava a un acord per oferir ajuda tècnica i financera als països afectats pels incendis.





Bolsonaro va anunciar divendres passat que hi enviaria l'exèrcit, després de diversos dies de crítiques dels líders mundials que van dir que el Govern brasiler no feia res per lluitar contra el foc. No obstant això, més enllà de Rondonia, el Govern encara no ha donat detalls operatius sobre l'activitat en altres estats.