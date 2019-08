Marta Álvarez: "Volem que cada experiència de compra al Corte Inglés sigui una invitació a tornar"

Marta Álvarez ha presidit per primera vegada la junta d'accionistes, que s'ha celebrat com és tradició l'últim diumenge d'agost. La presidenta va aconseguir que la junta, amb el 92,7% del capital present, aprovés totes les seves propostes, començant per ratificar el seu nomenament com a presidenta, la renovació de Manuel Pizarro com a conseller, l'absorció de Bricor per part d'El Corte Inglés i les comptes anuals de l'exercici fiscal 2018-2019, on l'empresa, va guanyar un 28% més.





Marta Álvarez presidenta d'El Corte Inglés.





Els resultats que va presentar Álvarez mostraven un creixement del benefici de dos dígits, marcats especialment pels extraordinaris, i un lleuger augment de les vendes.





La fusió de Bricor arriba dos anys després de la integració societària d'Hipercor a El Corte Inglés, que va permetre a la signatura reordenar espais comercials per a fer-los "més atractius i còmodes" per al client i millorar l'experiència de compra del consumidor.





La presidenta d'El Corte Inglés ha posat en valor el paper de la companyia per a l'economia espanyola. "Tenim projecte i tenim futur. Som una companyia que està prop de la societat i que entén les necessitats de les persones", ha indicat Álvarez a la junta general d'accionistes de la companyia en la seva posada de llarg al capdavant del grup de distribució.





La presidenta d'El Corte Inglés ha recalcat davant els accionistes que el grup és una "una companyia sistèmica per a l'economia espanyola, un generador de riquesa i ocupació, un impulsor d'idees capaç de crear conceptes comercials innovadors, de marcar tendència i de situar-nos a l'avantguarda. Portem gairebé 80 anys fent-ho. amb il·lusió, amb compromís, amb fermesa i sensibilitat, amb innovació", ha subratllat.





"Tenim davant nostre un futur prometedor perquè els nostres equips tenen creativitat i imaginació per desenvolupar nous conceptes de negoci, per posar en marxa productes i serveis diferencials, per impulsar idees innovadores que s'anticipin a les necessitats del mercat", ha destacat.





LA POLÍTICA D'INNOVACIÓ MARCA DE L'ERA ÁLVAREZ





Álvarez ha detallat les tres actuacions que defineixen la política d'innovació que ha posat en marxa la companyia: adequar els grans magatzems a les demandes del consum potenciant les marques pròpies, l'avanç en la transformació digital, i el desenvolupament de nous negocis i serveis, sols o en companyia de líders de cada sector nacionals o internacionals. Estem donant una nova dimensió a les nostres botigues com a llocs d'experiències on el client no només pot adquirir productes i serveis, sinó també gaudir, entretenir-se i experimentar noves vivències i sensacions", ha subratllat.





La presidenta, en la seva estrena al capdavant de la companyia, ha mostrat la seva confiança en les persones i el "treball en equip". En una empresa com la nostra, amb més de 90.000 empleats, el més important és el treball en equip. Els nostres professionals són part essencial de la nostra activitat", mentre que ha qualificat de" socis estratègics" a tots els seus proveïdors.





Així mateix, Álvarez ha posat l'èmfasi en la importància per a la companyia dels seus clients. "Els que treballem a El Corte Inglés hem d'estar bolcats, no només en vendre, sinó en complaure, en satisfer els clients. A ells està dirigit el nostre treball. I volem que cada experiència de compra sigui una invitació a tornar", ha assegurat.