Les escoles oficials d'idiomes han perdut 121.040 estudiants des de l'any 2013, fet que suposa el 23,4% de l'alumnat que aquests centres acaparaven aquell any, quan ascendien a 516.413 a tot Espanya. En el curs 2017-2018, l'últim amb dades oficials de matriculació, el nombre d'estudiants havia baixat fins als 395.373.









Dedicades a l'ensenyament especialitzat d'idiomes moderns, les escoles oficials d'idiomes són centres de no universitaris de règim especial que depenen de les comunitats autònomes, i en elles es poden aprendre tant idiomes forans, com a llengües cooficials i espanyol per a estrangers.





Segons les dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional, aquests centres acumulen quatre anys perdent alumnat, i en el curs 2017-2018 van caure per sota dels 400.000, la pitjor xifra de la dècada.





En concret, en el curs 2017-2018 hi va haver 38.609 matriculacions menys que l'any anterior, gairebé un 9% menys. Segons les dades del Ministeri, totes les comunitats autònomes van perdre alumnat (llevat de Múrcia, que va mantenir exactament la mateixa xifra d'estudiants), encara que el descens més acusat es va produir a les Balears, que va reduir els seus estudiants a la meitat, passant de 23.077-11.631 a un sol curs.





Després de Balears, les comunitats de Catalunya, amb 4.792 alumnes menys, Andalusia, amb una pèrdua de 4.295 matrícules, i Madrid, amb un descens de 3.144 estudiants, són les que presenten pitjors xifres en el conjunt d'Espanya.





La Comunitat Valenciana acapara el major nombre de matrícules, amb 56.495, seguida ara a més distància per Andalusia, amb 52.536, Catalunya, amb 52.522, i la Comunitat de Madrid, amb 42.429 matrícules en el curs 2017-2018. En cinquena posició, amb 27.386, se situa Canàries.





UN DE CADA TRES ESTUDIA ANGLÈS





Dels 395.373 alumnes del curs 2017-2018, 263.418 estudiava anglès: 227.626 de manera presencial i 35.792 a distància. D'aquesta manera, un de cada tres estudiants de les escoles oficials d'idiomes aprèn l'idioma més parlat al món.





El francès és el segon idioma amb més estudiants a les escoles oficials d'idiomes, 52.683 a tot Espanya, l'alemany figura en tercera posició, amb 34.672 alumnes, i l'italià en quarta, amb 13.497 matrícules.





El cinquè idioma amb més matrícules a les escoles oficials d'idiomes no és estranger, i tampoc és el castellà: el basc incrementa el seu nombre d'alumnes, passant de 8146-8329 en un curs. Per contra, el català descendeix en un any de 3.368 estudiants a 1.366, menys que el valencià, que compta amb 2.348 alumnes a tot Espanya.