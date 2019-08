Izquierda Unida, disposada a reunir-se amb el PSOE

El diputat d'Izquierda Unida i secretari general del PCE, Enrique Santiago, ha assenyalat que en cas que rebessin una trucada per part de Pedro Sánchez per reunir-se al marge de Podem, IU acudiria, però abans consensuaria a la taula confederal de Unides Podem què propostes portar a aquesta negociació. "Ni IU ni altra organització negocia pel seu compte fora de l'acord col·lectiu que representa Unides Podem", assevera.









"És una estratègia molt vella la de l'poli bo-poli dolent, no té recorregut, ni transcendència, ni efecte", ha dit en una entrevista a Europa Press Televisió.





Santiago ha afegit que tot i que en el grup confederal hi ha diferents criteris, estan cohesionats per abordar la negociació amb el PSOE, i ha afegit que quan finalitzi el procés, en cas que hagi de ser així, ja manifestaran els diferents punts de vista . "Però el que no farem és debilitar un bloc que ha d'anar unit en un procés de negociacions buscant el millor per a Espanya", ha dit, per després recordar-li al PSOE que no pot intentar "ficar una pica a Flandes" per trencar la unitat de Unides Podem.