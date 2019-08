Jonathan Calleri, nou fitxatge de l'Espanyol

Jonathan Calleri (23-9-1993, Buenos Aires, Argentina) s'ha convertit en la setena incorporació del RCD Espanyol de Barcelona després de l'acord de cessió assolit entre el club blanc i blau, el propi jugador i el seu club actual, l'Esportiu Maldonado.









El futbolista argentí signa fins al 30 de juny de 2020, amb una opció de compra per part del club periquito de 22 milions.





Calleri, que el proper mes de setembre farà 26 anys, juga com a davanter centre. Després de jugar a All Boys, Boca Juniors, Deportivo Maldonado, Sao Paulo i West Ham United, l'argentí compta amb experiència en la lliga espanyola on ha defensat els colors de la UD Las Palmas i el Deportivo Alavés.





Després de superar la revisió mèdica a la Clínica Corachan, Calleri serà presentat aquest dimarts a la tarda a les 17h a l'Auditori Joan Segura Palomares del RCDE Stadium.