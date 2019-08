El G7 de Biarritz es recordarà en un futur com el 'G7 de Macron'. El president francès --que va oficiar d'amfitrió per Estats Units, Canadà, Alemanya, Itàlia, Regne Unit i Japó-- es va apoderar des d'un principi dels temps i els temes que les set potències van debatre a la bucòlica localitat francesa.





Sobre la taula hi havia alguns dels assumptes més espinosos de l'agenda global: la lluita contra el canvi climàtic, els tambors de guerra comercial entre EE.UU. i la Xina, l'estatus internacional de Rússia i l'Iran o la fiscalitat de les grans tecnològiques.





Macron va aconseguir introduir cada un d'aquests espinosos expedients en les reunions conjuntes o bilaterals que van mantenir els socis del G-7, aconseguint que aquesta cimera no estigués destinada (com semblava per endavant) a ser un costosíssim però inútil desplegament de dignataris mundials. Al final, la trobada es va saldar amb un comunicat sense moltes novetats encara que amb la sensació que Macron havia aconseguit rebaixar la tensió en assumptes clau de l'agenda internacional.









TRUMP SUAVITZA LA SEVA POSICIÓ AMB XINA





La guerra comercial entre EE.UU. i la Xina només és apta per a persones amb nervis d'acer. Si un dia sembla que l'escalada aranzelària va a dinamitar les relacions econòmiques entre els dos gegants, l'endemà el diàleg entre les dues parts sembla que avança vent en popa.





Si divendres passat, Trump va definir a Xi Jingping com "el major enemic dels EE.UU.", aquest dilluns rebaixava el to i qualificava el líder asiàtic com "un gran líder que dirigeix un gran país". Després d'aquest canvi de parer es troba la mà esquerra amb què Macron ha aconseguit convèncer el líder del món lliure sobre els perjudicis de llançar una guerra comercial a gran escala entre les dues potències.





Aquesta cimera internacional ha servit, d'antuvi, per segellar una treva comercial que ha calmat a les borses europees i ha permès que el iuan i el dòlar reprenguin un camí alcista. De la mateixa manera, Trump s'ha mostrat menys propens a enfrontar comercialment amb els països de l'euro i amb el Japó.





Encara que l'amenaça aranzelària no està totalment desactivada, l'actitud conciliadora de Trump i la voluntat de la Xina d'arribar a un acord --els asiàtics tenen molt a perdre si les seves exportacions perden força-- són un bon presagi de cara al futur immediat.





QUÈ FEM AMB IRAN I AMB RÚSSIA?





Un altre dels assumptes que es van tractar en la reunió van ser la tornada de Rússia al G7 i la fi de les sancions imposades per EE.UU. contra l'Iran. Sobre el primer punt, Trump va ser clar: "Jo el convidaria, perquè crec francament que és millor tenir a Rússia dins de l'habitació, parlant, que fos".





Rússia va ser expulsada del grup en 2014, després de l'annexió de Crimea; tot i que la propera trobada se celebrarà a EE.UU. i Trump tindria la potestat de convidar al president rus, no està clar que ho faci a la vista del desacord entre els socis.





No obstant això, el líder nord-americà no es mostra tan procliu a aixecar les sancions imposades a la nació persa. Potser per això mateix, Macron tenia guardat un as a la màniga. I és que una de les sorpreses va ser la visita llampec del ministre d'Afers Estrangers iranià a Biarritz, convidat expressament per Macron.





Malgrat que el ministre no es va reunir amb Trump ni amb la delegació nord-americana, Macron va intervenir entre les dues potències per aconseguir que a curt termini --en les "pròximes setmanes", va afirmar el francès-- se celebri una reunió que descongeli les relacions entre Iran i EE.UU.





El més sorprenent és que Trump no va desmentir aquestes paraules i que, malgrat les reticències que manté sobre el país de l'Orient Mitjà, es va mostrar obert a tornar a obrir el meló d'un nou tractat entre els dos països.













AMAZONES, TECNOLÒGIQUES I EL BREXIT





En el cim es va trobar temps per tractar altres assumptes, alguns extremadament urgents i altres de llarg recorregut. Amb l'Amazones encara cremant, Macron va aconseguir arrencar als socis un acord per enviar 20 milions d'euros per combatre el foc al "primer pulmó del planeta", com el va definir el francès.





No obstant això, aquest mateix dimarts Bolsonaro va rebutjar l'ajuda exterior: "Agraïm (l'oferta), però potser aquests recursos siguin més rellevants per reforestar Europa", ha afirmat un portaveu del Govern brasiler.





El desastre ecològic va motivar un intercanvi d'acusacions entre Bolsonaro i Macron; el primer va acusar el president francès de tenir una mentalitat "colonialista", ja que aquest havia comentat amb anterioritat que esperava que el Brasil tingués "un president que estigui a l'altura" del país carioca.





En el rerefons d'aquesta polèmica, es trobava el possible veto de França a l'acord de lliure comerç entre Mercosur i la UE, que Macron feia dependre d'una actitud decidida de Bolsonaro de lluita contra la degradació ambiental. Al final, l'assumpte va quedar en taules.





Un altre front que es va tractar en la cimera va ser el tracte fiscal de les grans tecnològiques, com Google o Amazon, sobre el qual Macron va anunciar un acord per "modernitzar les regles de la fiscalitat internacional" en el marc de l'OCDE.





Finalment, l'hoste amb menys experiència dels set, Boris Johnson, va mantenir un perfil baix al llarg de les jornades de Biarritz. Malgrat que en les setmanes anteriors, Johnson havia mantingut una discussió pública amb Macron sobre la frontera nord-irlandesa, el 'premier' britànic va preferir passar desapercebut i només va ocupar els comentaris de la premsa en la seva trobada bilateral amb el president nord-americà.