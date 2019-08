El FC Barcelona inaugura l'estàtua en homenatge a Johan Cruyff

El FC Barcelona ha inaugurat aquest dilluns l'estàtua realitzada en homenatge al jugador i entrenador ja mort Johan Cruyff durant un acte celebrat a l'esplanada del Camp Nou.









El president del club, Josep Maria Bartomeu, va presidir l'acte que va comptar amb la presència dels familiars del mort Johan Cruyff, entre ells el seu fill Jordi, que també va jugar durant diverses temporades al primer equip blaugrana.





"Aquesta estàtua és un plaer i un orgull per a tota la família. Volem donar les gràcies a totes les persones que ho han fet possible. A més, es troba en un lloc molt especial per a ell i on va passar molt temps com a entrenador i com a jugador" , va recordar Jordi Cruyff.





Per la seva banda, Bartomeu ha apuntat que "aquesta estàtua ha de servir com a record permanent de Johan Cruyff i del que ell representa". "Johan Cruyff és una part molt important de la nostra història, essència i sentiment", va afegir el mandatari.





L'estàtua, que té més de tres metres d'altura, recorda la figura del mític '14' del club blaugrana, mort fa tres anys.





Johan Cruyff va brillar com a jugador del Barça als anys 70 i el seu llegat va ser encara més gran com a entrenador en els 90, ja que va guanyar la primera Copa d'Europa en la història del club el 1992 amb un estil de joc que el Barça sempre ha tingut com a referència des de llavors.