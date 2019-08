Endesa amplia la potència de la subestació d'Alfarràs (Lleida)

Endesa ha acabat els treballs per ampliar la potència de la subestació d'Alfarràs (Lleida) per garantir la continuïtat del subministrament elèctric a prop de 4.000 clients per 114.000 euros, ha informat la companyia en un comunicat aquest dimarts.









L'ampliació permetrà donar resposta a les necessitats energètiques dels municipis d'Alfarràs, Almenar i Alguaire (Segrià) i els municipis d'Ivars de Noguera, Algerri, Castelló de Farfanya i Albesa (Noguera).





Les obres han consistit en la substitució d'un dels transformadors per un altre amb el doble de potència, de manera que s'ha passat de tenir dos de 135/25 quilowatts de 10 megavoltiamperis (MVA) cadascun a tenir-ne un d'1 d'octubre MVA i un altre de 20.





Així mateix, s'han renovat els dispositius de protecció i control de la subestació amb elements de multifunció, i s'han canviat els equips de comunicació perquè operin amb fibra òptica.





D'aquesta manera, l'empresa vol atendre el creixement vegetatiu de les poblacions afectades i cobrir "eventuals puntes de consum", a l'hivern i a l'estiu.