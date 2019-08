Ricky Rubio i la selecció espanyola passen per sobre d'Argentina

Si Ricky Rubio està al nivell que va demostrar a l'últim quart, preparin-se. La selecció espanyola de bàsquet s'ha imposat aquest dimarts a l'Argentina (84-76), en el seu penúltim partit amistós abans de disputar el Mundial de la Xina, recolzat en la gran actuació de Ricky Rubio, autor de 25 punts i d'un últim quart espectacular per decantar un duel molt igualat.













A tan sols quatre dies del debut mundialista davant de Tunísia, l'equip dirigit per Sergio Scariolo va viure a una molt bona prova enfront d'una altra selecció que aspira a ficar-se en la lluita per les medalles sota el comandament del sempitern Luis Scola, autor de 24 punts als seus 39 anys.

Ricky Rubio va ser el millor en l'Olympic Sports Center de Ningbó, entrant en combustió per anotar 17 punts en l'últim quart i sentenciar la cinquena victòria en sis partits preparatoris en aquest mes d'agost.





El duel va quedar marcat d'inici per dos importants absències: una ja coneguda, la del base argentí Facundo Campazzo per un esquinç de turmell, i una altra d'última hora, la de Marc Gasol per unes molèsties estomacals. Sergio Scariolo i Sergio Santos Hernández es veien obligats a realitzar provatures a poc temps ja d'obrir el Mundial.





Amb Willy Hernangómez (14 punts) i Víctor Claver (11) com escuders de Ricky Rubio, Espanya es va sobreposar a un inici dubitatiu i va arribar a disposar d'una màxima renda de nou punts en el tercer quart (46-37), però l'Argentina va tocar rauxa amb bones actuacions també dels madridistes Gabriel Deck (16) i Nico Laprovittola (13).







D'aquesta manera, l'albiceleste va arribar amb lleuger avantatge als minuts finals (65-68), moment en què Ricky Rubio, que també va repartir 8 assistències, va irrompre sobre el parquet de la pista xinesa per desencadenar un vendaval ofensiu i liderar el parcial de 19-8 que va acabar donant a Espanya una victòria molt més lluitada del que va indicar el marcador final.





Aquest dimecres, de nou a partir de les 13.30 hores i en el mateix escenari, Espanya disposarà d'una última oportunitat davant de Rússia per afinar peces abans de debutar al Mundial. Per la seva banda, l'Argentina acumula tres derrotes en aquesta preparació, ja que també es va veure superada recentment per França i el Brasil.