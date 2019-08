El Sabadell vol créixer a Mèxic aprofitant-se de l'alt marge de clients

El Banc Sabadell pateix pels tipus d'interès a Espanya i pel Brexit al Regne Unit. D'aquesta manera, l'entitat vol aprofitar el seu negoci bancari a Mèxic, que es va iniciar el 2014, i diversificar el seu balanç i compte de resultats, pel que està incrementant els recursos de clients a través de la captació de dipòsits.









Aquest procés està reduint el marge dels clients, tal com avança 'El Confidencial'. El cost dels dipòsits del Sabadell es va disparar un 30%, pujant des del 0,22% fins al 0,29%, gràcies a l'ofensiva de créixer en recursos de clients a Mèxic a través de dipòsits.





Els tipus d'interès al país centreamericà són al 8%, després de baixar en l'última setmana 25 punts bàsics, la qual cosa implica més ingressos i rendibilitat del negoci, encara que també puja els costos.





OFERTA PERSONALITZADA





El banc ofereix i promociona una oferta personalitzada en funció del perfil i el termini. Tal com explica el medi esmentat anteriorment, el pes de Mèxic ha assolit ja el 5% en els actius ponderats per risc (APR), amb 4.000 milions d'euros. L'augment del crèdit viu va ser del 16% interanual, fins els 3.488.000 al juny, fet que suposa el 2,5% del total.





No obstant això, el creixement del passiu ha estat més ràpid. Banc Sabadell publica una xifra de 7.309.000 de recursos de clients en balanç a Mèxic i Miami, amb un increment del 31,2% interanual, que es produeix principalment per clients mexicans.





SABADELL AJUSTA SEU BALANÇ A MÈXIC





El Sabadell està ajustant el seu balanç a Mèxic amb major volum de dipòsits per créixer i per reduir el finançament majorista. El banc compta amb el marge de clients més alt de tota la banca espanyola per la seva elevada quota en empreses.