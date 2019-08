PSOE i Podem s'alien per evitar que els ministres compareguin al Congrés

El PSOE s'ha unit amb Unides Podem per rebutjar al Congrés la compareixença aquesta setmana del president Pedro Sánchez i de set dels seus ministres. El que no ha aconseguit evitar, malgrat la seva vot en contra, és que es celebri aquest dijous una sessió plenària extraordinària perquè la vicepresidenta Carmen Calvo rendeixi comptes per la crisi de l''Open Arms'.









L'oposició va reclamar aquest dimarts a la Diputació Permanent del Congrés la compareixença extraordinària de Sánchez i vuit dels seus ministres per diferents assumptes. Al llarg de les vuit hores de debats, el PSOE oferia retardar aquestes explicacions a la setmana que, una vegada que es reprengui el període ordinari de sessions.





Aquesta promesa d'esperar a setembre va servir per no sotmetre a votació a la Diputació Permanent bona part de les compareixences urgents reclamades.





CINC MINISTRES COMPAREIXERAN, PERÒ JA AL SETEMBRE





Així, el Govern ha garantit que en pròximes setmanes aniran al Congrés dels ministres d'Agricultura i d'Exteriors, José Borrell i Luis Planas, per informar dels efectes de l'acord de la UE amb Mercosur; la ministra de Sanitat, Maria Luisa Carcedo, per informar de la crisi de la listeriosi; el titular de Foment, José Luis Ábalos, per donar compte de les vagues a Renfe i al Prat; la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per les inundacions dels últims mesos; i el ministre Planas pels incendis forestals.





Un cop desactivades aquestes peticions, es va sotmetre a votació la resta de compareixences demanades, i aquí el PSOE ha comptat amb el vot de Unides Podem i amb el suport o l'abstenció d'altres formacions com el PNB i ERC per derrotar sol·licituds recolzades per PP, Ciutadans i Vox.





Concretament, PSOE i Unides Podem han rebutjat que aquesta setmana comparegués Pedro Sánchez per informar tant dels Consells Europeus de juny com de la crisi de l''Open Arms', així com la presència extraordinària de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per no haver presentat els objectius pressupostaris de 2020 i el 'sostre de despesa'.





Enfront de la pretensió d'una compareixença europea aquesta setmana, el Govern ha ofert que Sánchez acudeixi la propera o la següent, una promesa que ha estat acceptada tant per Unides Podem com pel PNB.





PSOE I VOX, SOLS VOTANT EN CONTRA QUE COMPAREGUI CALVO





Unides Podem també ha rebutjat que Sánchez rendeixi comptes per la crisi de l''Open Arms' i ha preferit que sigui la seva número dos, Carmen Calvo, qui comparegui d'urgència aquesta setmana. El PSOE ha votat en contra, però aquesta vegada ja no ha pogut evitar la derrota ja que tant el PP com Ciutadans, en veure que la presència del president era rebutjada, han optat per donar suport al Ple amb la vicepresidenta.





Curiosament, el PSOE i Vox s'han quedat sols votant en contra d'aquest ple extraordinari amb Calvo: els socialistes perquè no el volien i el partit de Santiago Abascal perquè consideraven que la proposta de Unides Podem només era una maniobra per lliurar a Sánchez d'acudir al Congrés.





A la Diputació Permanent s'han votat també altres dues peticions de compareixença impulsades per formacions independentistes, que han estat rebutjades sense cap opció alternativa perquè als vots en contra del PSOE s'han sumat els del PP, Ciutadans i Vox.





En concret, s'ha descartat del tot que el ministre d'Exteriors, José Borrell, hagi explicar l'informe realitzat per Espanya Global per combatre el relat independentista a l'estranger; i que el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegui d'urgència aquesta setmana pel dispositiu desplegat per evitar incidents a la cimera del G-7 de Biarritz. En ambdós casos Unides Podem no ha volgut votar en contra.