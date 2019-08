El Reial Madrid, l'equip que més ha gastat durant l'estiu

El Reial Madrid torna a ser l'equip que més diners ha invertit per reforçar la seva plantilla durant el vigent període de traspassos. Tot i que encara queden sis dies de mercat, si no hi ha sorpreses d'última hora, el conjunt de Zidane no va a fitxar a ningú.









Fins a la data, el Reial Madrid s'ha gastat, tal com recull 'Marca', la quantitat de 305 milions d'euros. La incorporació d'Eden Hazard, pel qual el club va pagar 100 milions d'euros, és la més cara de les sis arribades. El davanter Luka Jovic, va costar 60 milions d'euros, el central Éder Militao, 50 milions d'euros, el lateral esquerrà Ferland Mendy, altres 48 milions, l'extrem esquerre Rodrygo, 45 milions d'euros i el migcampista defensiu Alberto Soro, 2,5 milions d'euros.





Per contra, els de Zidane han ingressat un total de 115 milions d'euros durant el mateix període. La venda de Kovacic, per 45 milions d'euros, ha estat la més cara, seguida de Llorente a l'Atlètic, per 30 milions d'euros, Raúl de Tomás al Benfica, per 20 milions d'euros i la de Theo Hernández al Milan, per la mateixa quantitat que l'anterior.





El segon equip que més ha gastat durant l'estiu és el FC Barcelona, que podria superar el Reial Madrid si durant l'última setmana de mercat acaba fitxant Neymar. Els blaugrana han invertit 255 milions d'euros i han ingressat 154,90.





Als dos equips espanyols els segueix un altre de la mateixa nacionalitat, l'Atlètic de Madrid, amb una despesa de 243,50 milions d'euros i amb uns ingressos i 311,10 milions d'euros.





La llista la segueixen la Juventus (188,5), el Manchester City (168), el Manchester United (159), l'Inter (155), l'Arsenal (152,4), el Sevilla (151) i l'Aston Villa ( 148,6).