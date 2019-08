Presentadora compara al seu company negre amb un goril·la... i després es disculpa

Hi ha vegades en què una humorada pot sortir malament. Això és just el que li va passar a Alex Housden quan va comparar al seu col·lega negre amb un "goril·la" durant un lliurament del xou que tots dos presenten al canal Koco-TV.





Després d'una connexió en directe amb el parc zoològic d'Oklahoma City, Housden comentar que un goril·la que apareixia en pantalla "s'assemblava" a Jason Hackett, el seu company de magazine. Pel que sembla, en ser Hackett de raça negra, es va sentir ferit pel comentari al considerar-lo racista.









L'endemà, Housden va demanar disculpes entre llàgrimes al seu company. "Ahir vaig dir una cosa que va ser desconsiderat, inapropiat i llastimar a la gent. Entenc quant et llastimar. T'estimo tant i has estat un dels meus millors amics durant l'últim any i mig, i mai faria res a propòsit per fer-te mal. Des del fons del meu cor, em disculpo pel que vaig dir. Sé que va estar malament i ho sento molt".





Hackett va acceptar les disculpes, però també va comentar que li havia dolgut el comentari. I és que hi ha vegades que, si no se sap parlar amb humor, és millor callar.