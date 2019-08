Un home es troba en estat crític després d'intentar salvar dos menors a la platja de Calafell

Un home de 40 anys està hospitalitzat i en estat crític després d'intentar salvar dos menors de la platja de Segur de Calafell (Tarragona) durant la tarda de dimarts passat, tal com ha informat Protecció Civil.









Diverses persones que es trobaven a la platja van trucar al telèfon d'emergències 112, cap a les 19.40 hores, per avisar que dos joves s'estaven ofegant en l'aigua i que un home havia sortit a rescatar-les.





Finalment, les joves van poder sortir pel seu propi peu, mentre que l'home va haver de ser rescatat per uns surfistes que es trobaven a la zona.





El servei d'urgències va donar l'alta 'in situ' a les dues noies, i, de moment, l'home segueix en estat crític a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.





En el moment de l'accident no hi havia servei de vigilància, però a partir del migdia es va canviar la bandera groga per la vermella.